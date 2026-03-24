Diễn viên Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng với phim "Mẹ mìn", sau ba năm chăm lo cho tổ ấm.

Cô cùng dàn diễn viên dự lễ khai máy tác phẩm điện ảnh sáng 24/3 tại TP HCM. Phim mang màu sắc tâm lý - hồi hộp, vai diễn của Minh Hằng chưa được tiết lộ cụ thể.

Diễn viên cho biết ba năm qua, ngoài lý do tập trung cho gia đình, cô không tìm được kịch bản lẫn êkíp ưng ý. Khi đọc câu chuyện, cô cảm nhận nhân vật có chiều sâu tâm lý, nhiều lớp diễn phức tạp, thôi thúc cô trở lại. "Tôi mong vai diễn giúp bản thân làm mới, đánh dấu cột mốc trên chặng đường làm nghề", Minh Hằng nói.

Minh Hằng tái xuất điện ảnh Minh Hằng nói về lý do trở lại điện ảnh ở buổi khởi động dự án, sáng 24/3. Video: Huy Trần

Minh Hằng, 39 tuổi, hoạt động ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Ở phim truyền hình, cô từng gây chú ý qua các phim: Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Mẹ ác ma cha thiên sứ. Vai Đông Dương trong phim Vừa đi vừa khóc từng giúp Minh Hằng đoạt giải Mai Vàng hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích" năm 2015.



Ở mảng điện ảnh, cô từng tham gia Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau. Nhiều phim cô tham gia đạt doanh thu cao, như Bẫy ngọt ngào (2022) - 83 tỷ đồng, Chị chị em em 2 - 121 tỷ đồng. Ngoài ra, Minh Hằng còn làm huấn luyện viên show thực tế The Face năm 2018. Ca sĩ kết hôn tháng 6/2022, chồng hơn cô 10 tuổi, làm trong lĩnh vực dệt may.

Diễn viên - ca sĩ Minh Hằng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài Minh Hằng, Mẹ mìn đánh dấu sự trở lại của Nhật Kim Anh, sau nhiều năm cô chủ yếu góp mặt trên truyền hình như Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì. Rima Thanh Vy - nổi tiếng với phim Cám, Mười: Lời nguyền trở lại - được xem là ẩn số trong phim. Khương Lê - từng đóng Gái già lắm chiêu, Báu vật trời cho - đảm nhận tuyến nam chính.

Tác phẩm là phim đầu tay của Jack Carry On, đạo diễn một số phim ngắn như Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối. Ông Nguyễn Hoàng Hải - đại diện nhà sản xuất - đánh giá thời gian qua, dòng phim kinh dị trong nước vẫn duy trì sức hút với khán giả. "Tuy nhiên, để tạo dấu ấn lâu dài, nhà làm phim cần nỗ lực nhiều hơn ở chất lượng nội dung lẫn khâu hình ảnh. Chúng tôi kỳ vọng bộ phim mang đến màu sắc khác biệt ở thể loại này", ông nói.

Mai Nhật