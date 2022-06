Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng phim về mỹ nhân Sài Gòn

Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng tác phẩm điện ảnh cảm hứng từ nhân vật Ba Trà, Tư Nhị - hai mỹ nhân Sài Gòn xưa.

Tối 23/6, ông Nguyễn Hoàng Hải - đại diện CGV, đơn vị phát hành - cho biết tác phẩm Chị chị em em 2 lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1920-1930. Kịch bản xoáy vào cuộc sống hào nhoáng của hai người đẹp một thời cùng các cuộc tranh quyền đoạt vị. Phim cũng có nhiều tình tiết lấy cảm hứng từ giai thoại về Hắc - Bạch công tử với các cuộc ăn chơi nổi tiếng. Tác phẩm là lần đầu Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chung, dự kiến ra rạp dịp Tết 2022.

Từ trái qua: đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Minh Hằng, Ngọc Trinh, nhà sản xuất Will Võ trong buổi bấm máy hôm 22/6. Ảnh: Huy Võ

Tác phẩm là dự án mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau Bố già (2021) - phim điện ảnh doanh thu hơn 400 tỷ đồng, Trấn Thành đồng sản xuất và đóng chính. Phim thuộc thể loại chick-flick (chủ yếu dành cho khán giả nữ), mang không khí tươi sáng, vui nhộn. Êkíp chưa tiết lộ bảng phân vai cụ thể của cặp diễn viên chính, cho biết kịch bản được "đo ni đóng giày" cho Ngọc Trinh, Minh Hằng. Phim bấm máy trong gần hai tháng, sau đó tập trung vào hậu kỳ.

Nhà sản xuất Will Võ cho biết nội dung phim tách biệt với Chị chị em em (Katy Uyên đạo diễn) - một dự án cũng do anh thực hiện năm 2019. "Chúng tôi đặt tên Chị chị em em 2 để nhấn mạnh ý tưởng làm series điện ảnh xoay quanh các cặp nữ chính và câu chuyện họ đối đầu nhau", Will Võ nói.

Theo giai thoại, nhân vật Ba Trà (Trần Ngọc Trà) và Tư Nhị (Marianne Nhị) là hai mỹ nhân sống ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Trong cuốn Sài Gòn tả pí lù, học giả Vương Hổng Sển, người sinh sống cùng thời với người đẹp Ba Trà, cho biết từng tiếp chuyện với nhân vật. "Cô Ba Trà, đệ nhất Huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc", ông viết. Người đẹp Tư Nhị - mỹ nhân gốc Khmer từng được Ba Trà dìu dắt - dần trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Từ đó, tình bạn của cặp người đẹp rạn nứt khi nhiều người chuyển sang si mê, đeo đuổi Tư Nhị.

Minh Hằng sinh năm 1987 ở TP HCM. Ngoài vai trò ca sĩ, cô diễn xuất trong gần 20 phim truyền hình và điện ảnh. Vai diễn trong Gọi giấc mơ về mang về cho Minh Hằng giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại HTV Awards 2011. Tại Mai Vàng 2015, cô đoạt giải "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất". Những năm gần đây, cô lấn sân sản xuất phim ảnh. Hồi tháng 2, Bẫy ngọt ngào - phim 18+ cô đồng sản xuất, đóng vai phụ - đạt hơn 90 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất từ đầu năm. Diễn viên tổ chức lễ cưới với doanh nhân Quốc Bảo hôm 18/6 tại Vũng Tàu.

Trailer "Bẫy ngọt ngào" Minh Hằng trong trailer phim "Bẫy ngọt ngào". Video: CJ

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Khởi nghiệp là người mẫu, năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - lấy cảm hứng từ cuộc đời cô. Năm 2019, cô đóng chính Vu quy đại náo - tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành... góp mặt.

Mai Nhật