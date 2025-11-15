Minh Hằng biến hóa phong cách trong MV tái xuất

Người đẹp đầu tư thời trang với nhiều tạo hình trẻ trung. Trên các diễn đàn âm nhạc, phong cách và hình ảnh của Minh Hằng được khán giả nhận xét "trẻ hơn so với tuổi thật".

Đi theo tạo hình "IT-girl", Minh Hằng chọn đồ của nhà mốt Versace phối cùng áo khoác lông Fanci, ẩn chứa tinh thần tự do, thích khám phá.