Minh Hằng biến hóa phong cách trong MV tái xuất

Minh Hằng phát hành sản phẩm sau bảy năm, đánh dấu sự trở lại làng nhạc. Ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất, lấy cảm hứng từ hình ảnh của ca sĩ trong cuộc sống, sự nghiệp.
Người đẹp đầu tư thời trang với nhiều tạo hình trẻ trung. Trên các diễn đàn âm nhạc, phong cách và hình ảnh của Minh Hằng được khán giả nhận xét "trẻ hơn so với tuổi thật".
Đi theo tạo hình "IT-girl", Minh Hằng chọn đồ của nhà mốt Versace phối cùng áo khoác lông Fanci, ẩn chứa tinh thần tự do, thích khám phá.
Cô toát lên vẻ mềm mại qua hình tượng thiên thần. Minh Hằng diện đầm lông cut-out của nhà thiết kế Lê Long, đính kết nhiều viên ngọc trai.
Stylist Phạm Bảo Luận cho biết thời trang trong MV lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ, độc lập, nữ tính, quyến rũ của phụ nữ hiện đại. Mỗi bộ trang phục mang theo câu chuyện riêng nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể, dựa theo yêu cầu của Minh Hằng: thời thượng, cuốn hút.
Với hình tượng lãnh đạo, Minh Hằng mặc corset phối quần tây cùng găng tay, đeo trang sức Tiffany & Co.
Khi khoác trench coat da kết hợp giày Prada Flame Wedge, Minh Hằng hóa thân thành người phụ nữ thích làm chủ tình yêu, công việc.
Cô diện váy ngắn sequin ánh bạc đính phụ kiện điện tử, thể hiện hình ảnh giải phóng, vượt qua giới hạn.
Cô để mái tóc ngắn cảm hứng viễn tưởng trong một cảnh quay.
Minh Hằng mặc tôn dáng với jumpsuit mang hơi hướng vintage futuristic (vị lai hoài cổ), chất liệu ánh bạc. Cô diện trang phục trong bối cảnh gồm mô mình chiếc CD khổng lồ, tái hiện thời kỳ đĩa nhạc lên ngôi vào thập niên 1980, 1990.
Ca sĩ cho biết hướng tới phong cách trẻ trung vì cảm nhận phù hợp năng lượng làm nghề hiện tại. "Tôi toàn tâm toàn ý quay lại với đam mê sau thời gian tập trung cho gia đình nhỏ", ca sĩ nói.
Ở khung hình trình diễn vũ đạo, Minh Hằng chọn trang phục lấy cảm hứng từ phim Dune với tông màu cát, chất liệu thô mộc, mang đến hình ảnh "chiến binh sa mạc".
Minh Hằng hoạt động đa năng ở showbiz trong nhiều vai trò gồm ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim, huấn luyện viên, giám khảo các chương trình thực tế.
Cô có các nhạc phẩm tạo nên tên tuổi như Một vòng Trái đất, Sắc môi em hồng, Yolo, Break the Rules. Năm 2024, cô gây chú ý khi tham gia show Chị đẹp. Ở mảng phim truyền hình, cô từng tham gia các dự án Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Vừa đi vừa khóc. Ở điện ảnh, cô đóng chính trong Những nụ hôn rực rỡ, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào. Người đẹp làm đám cưới hồi tháng 6/2022, con trai đầu lòng hiện hai tuổi.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp