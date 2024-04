Mình mong bạn nam là người tử tế, chân thành, có sự nghiệp riêng, cũng công tác và sinh sống tại Hà Nội.

Mình là nữ, 33 tuổi, đang công tác tại Hà Nội. Tuổi trẻ khá non nớt, không nhiều kinh nghiệm sống nên mình kết hôn sớm ngay sau khi ra trường. Sau nhiều bất hòa, tranh cãi và cả hai đều thấy chia tay là tốt nhất cho đối phương. Chúng mình chia tay văn minh và đối xử với nhau như bạn bè, sống có trách nhiệm để làm gương cho bé trai chín tuổi. Hiện người cũ đã lập gia đình mới, con trai đã lớn, mình đã độc thân tám năm nay nên cũng muốn cho mình một cơ hội để tìm bạn đồng hành. Khi viết những dòng này, mình đã lấy hết can đảm, vì vậy mong nhận được thư từ các bạn chân thật, nghiêm túc và nhân văn. Về ngoại hình: nữ, cao 1m57, 48 kg, cân đối hài hòa (mình thấy vậy).



Về công việc: Mình làm trong ngành công nghệ và cơ khí, làm với các đối tác nước ngoài và cũng thường xuyên công tác trong và ngoài nước. Tuổi trẻ phấn đấu, cống hiến hết mình nên mình cũng có căn hộ nhỏ để luôn được tự do phát triển sự nghiệp, ưu tiên nâng cấp bản thân và được làm chính mình.



Về sở thích: Cuối tuần mình thường đưa con đi chơi gần Hà Nội, ngày lễ đi xa trong và ngoài nước tùy điều kiện kinh tế của bạn thân (lúc trẻ từng là phượt thủ). Khi có thời gian mình thường đọc sách về văn hóa, lịch sử, tài chính, khoa học..., để dạy con học. Mình tham gia các hội thảo, hội chợ để cập nhật kiến thức. Đôi khi, đi bơi và yoga, vẽ tranh, xem phim hoạt hình để nạp lại năng lượng.



Về tính cách: Trong công việc mình là người khá nghiêm túc và đúng giờ, có thể khô khan và rất nguyên tắc nhưng lại là yêu hoa lá, cây cối, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật cũng như rất dễ xúc động và cảm thông. Mình đề cao sự nỗ lực, không ngừng học hỏi và sự tử tế.



Về mong muốn: Mình thấy rằng tuy một lần đò nhưng không vì thế mà phụ nữ chấp nhận những người không phù hợp để bớt cô đơn. Mong bạn yêu trẻ con, kính trọng người già, hiếu thảo với cha mẹ, là người đề cao sự kỷ luật, trách nhiệm, yêu thể thao và coi trọng gia đình, yêu thiên nhiên và đồng loại. Mình cũng rất thích nam làm về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ