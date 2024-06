Mình cùng yêu nhau bình yên anh nhé

Là một người sống tình cảm và trân trọng hạnh phúc nhưng thật không may hôn nhân của em đã đổ vỡ.

Là độc giả của chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress đã lâu, chứng kiến nhiều cặp đôi hữu duyên gặp và tìm được hạnh phúc riêng. Nay em viết những dòng này, hy vọng gặp được anh, người sẽ cùng em chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống. Em sinh ra trong một gia đình cơ bản, đề cao việc học. Em cũng là người chịu khó, chăm chỉ học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, em may mắn xin được học bổng thạc sĩ 2 năm ở nước ngoài.



Một khoảng thời gian dài sau đó em chuyên tâm chăm sóc con cái và cũng dần khâu vá lại tâm hồn mình sau những tổn thương. Con trai em giờ đã là một chàng trai cấp 3 ngoan ngoãn, đáng yêu. Em cũng sẵn sàng tìm cho mình một người đồng hành mới, hy vọng qua bài viết này sẽ tìm được anh.



Em đang làm việc cho một cơ quan nhà nước ở Hà Nội, thu nhập ổn định và có nhà riêng. Em chỉ làm giờ hành chính nên có khá nhiều thời gian dành cho gia đình. Ngoài giờ làm việc và chăm sóc con cái, em thường xuyên tập thể thao để rèn luyện sức khỏe như chạy bộ, đạp xe hoặc tập yoga. Nhờ vậy, em duy trì được một thể trạng khá cân đối cộng với khuôn mặt tròn đậm nét Á Đông được mọi người đánh giá là ưa nhìn, sẽ làm anh có thể yên tâm khi đi cạnh em nhé.



Em mong tìm được anh, người đàn ông có cùng cảnh ngộ để dễ dàng cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Anh đang nuôi con càng tốt nhé vì mình sẽ có thêm chủ đề là các con để trao đổi với nhau. Để có thể xây dựng được mối quan hệ bền chặt, em cũng hi vọng anh là người có công việc ổn định, tương đồng với em về nhận thức và quan điểm sống. Em tin là những người như chúng ta sau khi hôn nhân đổ vỡ, trải qua đa số những hỉ nộ ái ố trong cuộc sống, điều mong muốn chính là gặp được một người có thể cho mình một tình yêu bình thường mà chân thành nhất. Nếu may mắn gặp được nhau, hãy cùng yêu nhau bình yên anh nhé.

