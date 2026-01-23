Mình cùng xây dựng gia đình hạnh phúc anh nhé

Chúc anh một ngày tốt lành. Em viết bài này với mong muốn anh sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Em là giáo viên cấp hai tại một trường ở TP HCM, cao 1m60, nặng 50 kg, được nhận xét là hiền lành, thân thiện. Còn gì nữa thì để sau này anh tự cảm nhận cho khách quan nha.

Em mong tìm được người cùng chí hướng để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền lâu. Mong anh lớn hơn em vài tuổi, công việc ổn định, luôn tin vào nhân quả, có lối sống thiện lành, có trách nhiệm, không hút thuốc, không theo đạo và chưa từng kết hôn. Em cũng mong gặp được anh là người miền Nam để mình tương đồng hơn về lối sống. Có thể anh nghĩ em yêu cầu nhiều, nhưng sự rõ ràng sẽ giúp anh dễ xác định hơn.

Em thích nấu ăn nên ở bên em, anh không lo bị đói đâu nè, chỉ lo bị mập thôi. Nếu anh đủ vững vàng và cũng muốn tìm một người để ổn định cuộc sống, đừng ngại gửi mail cho em nha. Có duyên, mình sẽ tìm hiểu kỹ và tiến xa hơn anh nhé.

Chờ thư anh.

