Mình cùng về quê ăn tết, em nhé

Là người gốc miền Trung, cao 1m7, vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp đã lâu, mở công ty nhỏ để kinh doanh nên công việc tạm ổn.

Đã bao lần hứa với bố mẹ cuối năm dẫn người yêu về mà vẫn chưa làm được, nên lấy đủ lý do để biện minh, nào là công việc nhiều ít có cơ hội gặp gỡ ai, nào là do dịch Covid, nào là duyên mình chưa đến... Tình cờ lướt web thấy chuyên mục này hay nên quyết định tự tạo ra duyên cho mình, hy vọng có may mắn chăng?



Mình hiện sống một mình vì bố mẹ cũng không thích nơi đô thị chật chội và ồn ào. Mọi thứ mình cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, có căn nhà nho nhỏ, có xe, không thiếu gì cả, chỉ thiếu người đồng hành cùng chia sẻ công việc và niềm vui mỗi ngày. Mình muốn được cùng nhau đi ăn uống, cà phê mỗi cuối tuần hoặc đi đâu đó xa thành phố một chút, mình chán ăn cơm bụi lắm rồi.



Mình là người điềm đạm, sống nội tâm nên thiên về tình cảm, hòa đồng với làng xóm nên năm nào cũng được danh hiệu gia đình văn hóa, vì có một mình nên chẳng bao giờ cãi nhau với ai cả hihi. Mình không hút thuốc, bia rượu uống được vài ly thôi, có nhậu thì cũng say mồi trước. Mình mong muốn một cô gái da sáng một chút, sống tình cảm, từ 9x trở lên nha, nếu công việc chưa ổn thì về làm việc với mình cũng được hoặc làm gì mà em yêu thích nha.



Mình sẽ chia sẻ nhiều và chi tiết hơn về mình cho những ai thực sự quan tâm.

