Mình cùng nhau khám phá thế giới này, em nhé

Anh không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu bia (thường là chill), biết nấu ăn một chút để không chết đói, ngăn nắp và gọn gàng.

Chào em, anh lấy hết can đảm để viết lên đây và rất mong qua bài viết này sẽ có cơ hội gặp em, nếu đủ duyên để kết nối, mình cùng nhau khám phá thế giới, khám phá cuộc sống này nhé. Đôi nét về anh, anh gần 40 tuổi, cao hơn 1m7, không sáu múi nhưng được mọi người nhận xét là vui vẻ, hiền lành và ngoại hình dễ nhìn. Anh đang sống một mình và làm công nghệ thông tin ở TP HCM, có thu nhập ổn định và một chút tiền tiết kiệm.

Anh không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu bia (thường là chill), biết nấu ăn một chút để không chết đói, ngăn nắp và gọn gàng. Anh thích đi du lịch khám phá những điều mới, ăn những món ngon và cũng rất thích những thời gian ở cùng người thương xem phim, nấu ăn, trò chuyện. Tuy nhiên anh không thích có con (đây cũng là điểm yếu lớn). Anh đề cao sự gắn kết của hai người đến từ tình cảm, thấu hiểu và đồng điệu chứ không phải bởi một thứ gì khác.

Về em nhé, anh mong em là một cô gái dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn (nhưng không ốm nha), nhỏ hơn anh để anh được làm "anh", vui vẻ hay cười (để anh có thể giúp em cười nhiều hơn), tốt bụng và nhân hậu, có cùng sở thích với anh để mình cùng trải nghiệm cuộc sống, có công việc ổn định ở Sài Gòn (để mình có thể kể cho nhau nghe công việc hàng ngày), thích chăm sóc nhà cửa, cùng nhau nấu ăn, xem phim, đi dạo phố, đi chơi xa.

À, anh cũng chạy bộ, bơi một chút, nên mình cũng có thể cùng tập thể dục cho cùng sống khỏe, sống lâu một chút. Anh không hoàn hảo, từng vấp ngã trong tình cảm và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để mình tốt lên. Anh tin rằng em sẽ đến, hiểu anh (để anh cũng hiểu em), cùng làm những điều "nhỏ xíu nhưng xiêu lòng nhau" em nhé. Anh chờ thư của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ