Mình cùng nhau già đi anh nhé

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới thoáng cái mà nhìn lại đã sắp tới Tết nữa rồi.

Cuối năm rồi, không biết em có kịp tìm thấy anh không nhỉ? Em không giỏi văn thơ, hồi còn đi học cũng chép tài liệu đủ qua môn thôi nên giới thiệu ngắn gọn về bản thân cho anh dễ hình dung nhé.

Em sống và làm việc tại TP HCM, làm công việc văn phòng giờ hành chính, đang làm việc tại quận 3 cũ. Em có ngoại hình dễ nhìn, cân đối, cao 1m55 nhưng anh yên tâm nhé, con gái bọn em còn có trợ thủ đắc lực là giày cao gót nên vẫn có thể tăng thêm chiều cao lúc cần.

Em có phong cách ăn mặc khá đơn giản, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, thuộc típ phụ nữ của gia đình. Không giỏi nữ công gia chánh nhưng cũng cơ bản đủ dùng để cho gia đình nhỏ có những bữa ăn quây quần.

Tính em hướng nội nên khi mới quen sẽ có cảm giác khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi anh sẽ thấy ở em có sự kiên nhẫn và biết lắng nghe, chia sẻ, cũng là người để anh có thể tin tưởng giao cả cuộc đời cho em. Em khá thẳng tính và thích sự rõ ràng nên những gì cần chia sẻ để cho mối quan hệ của chúng ta tốt hơn, anh cứ nói ra để thảo luận nha.

Về anh: Anh có thể còn độc thân hay từng có gia đình đều được, miễn đang không trong mối quan hệ nào. Anh có công việc ổn định để có thể tự lo được cho bản thân và gia đình nhỏ sau này (người ta thường nói một người làm thì gồng gánh gia đình mệt, nhưng nếu cả hai đều có công việc của riêng mình và biết chia sẻ với nhau sẽ đỡ vất vả hơn). Anh có tính cách điềm đạm, có chính kiến và không gia trưởng nhé, vì em khá thẳng tính nên anh mà gia trưởng cũng không ổn lắm. Ở anh có gọn gàng chút, không quá bày bừa nha vì em không thích bừa bộn. Anh hướng nội hay hướng ngoại gì cũng được, miễn khi bên em, anh không vướng vào mối quan hệ khác.

Nếu anh ở gần em để mình tiện tìm hiểu nhau càng tốt, còn anh ở xa thì mình vẫn có thể kết nối trò chuyện. Nếu trong quá trình trò chuyện thấy có điểm tương đồng thì khoảng cách chúng ta có thể trao đổi với nhau.

Đọc bài em, nếu anh thấy mình có điểm tương đồng, hãy gửi mail cho em nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ