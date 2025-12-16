Mình cùng nhau già đi, anh nhé

Em nghĩ trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong tình yêu hay hôn nhân, thẳng thắn với nhau là điều cần thiết.

Chào anh, người lạ sắp quen,

Em sinh năm 1992, chưa từng kết hôn, làm kế toán tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng em đang sắp xếp lại công việc. Trong năm sau, em sẽ về thành phố Bến Tre an cư. Về công việc kế toán, em sẽ chuyển sang làm online. Bên cạnh đó, nếu có trường nào tại thành phố Bến Tre hoặc thành phố Mỹ Tho tuyển giảng viên, em sẽ xin vào dạy.

Đôi nét về bản thân, em hướng nội, thời gian rảnh thường đọc sách, lướt báo, trồng cây và tập thể dục nhẹ nhàng như: nhảy dây, lắc vòng, tản bộ để giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng, em cũng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như đã hiến máu gần đôi mươi lần.

Em đang tìm anh - người đàn ông chân thành, chung thủy, hướng thiện, siêng năng, không vướng tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá (vì em bị dị ứng với khói thuốc) và thẳng thắn. Em nghĩ trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong tình yêu hay hôn nhân, thẳng thắn với nhau là điều cần thiết. Khi chúng ta có vướng mắc gì hay khi không còn yêu nhau nữa, hy vọng anh và em có thể ngồi lại, từ từ trao đổi với nhau. Mong anh đừng để em biết câu chuyện của chúng ta qua miệng của người khác.

Còn về tài chính, em không đặt nặng, vì em tin khi chúng ta thật sự yêu thương nhau và luôn đồng hành cùng nhau, chuyện tạo ra tiền bạc, của cải hay vật chất không phải là điều quá khó khăn.

Nếu thấy chúng ta đồng điệu, anh gửi thư cho em nhé. Mong thư anh.

