Mình cùng nhau già đi, anh nhé

Em chợt nhận ra cần có anh đồng hành, làm bờ vai và điểm tựa trong cuộc sống.

Mùa thu Sài Gòn và những cơn mưa, bất chợt ở một khoảng không nào đó, em cảm thấy thiếu một bờ vai ấm áp. Em một cô gái của vùng đất miền Trung, đang làm việc tại Sài Gòn. Em từng yêu, từng tổn thương nhưng giờ đây mọi nỗi đau em đã tự chữa lành, an yên với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống độc thân đôi khi cũng thú vị lắm. Em có thời gian, công sức lo cho ba mẹ, tán gẫu với bạn bè, đi du lịch với hội bạn thân, làm bánh, vẽ tranh, đến phòng gym để yêu thương bản thân hơn một chút. Em sôi nổi đúng lúc và bình yên khi cần.



Sau tất cả, vẫn có một khoảng trống vô hình nào đó, vì sẽ có lúc em cảm thấy mệt mỏi. Có những điều em cần tâm sự cùng ai đó, nhưng nhìn lại không thấy ai, vì người thân hay bạn bè không phải lúc nào cũng ở bên, ai cũng có cuộc sống riêng. Em chợt nhận ra cần có anh đồng hành, làm bờ vai và điểm tựa trong cuộc sống. Chúng ta cùng dành cho nhau tình cảm chân thành nhất, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng dựa vào nhau lúc mệt mỏi, cùng nhau trải nghiệm những chuyến du lịch để lấy lại năng lượng trong cuộc sống sau những ngày mệt mỏi, cùng nhau đi qua những năm tháng giản dị, bình yên vì nhau. Anh có trái tim ấm áp, biết yêu thương, bao dung và trách nhiệm anh nhé.

Em mong anh chưa từng kết hôn nhưng nếu anh từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hiện tại anh cảm thấy nhẹ lòng với cuộc hôn nhân đó, tôn trọng hiện tại và tương lai, em cũng không ngại. Anh chưa có con nhé. Em mong anh hiện tại sống và làm việc ở Sài Gòn cùng em. Nếu có duyên mình cùng cho nhau cơ hội. Em chúc anh có những ngày thật bình yên bên cạnh những điều anh trân trọng và yêu mến!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ