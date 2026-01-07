Mình cùng khởi đầu một năm mới hạnh phúc nhé em

Anh tử tế, biết nhìn người để sống và rất trân quý những tình cảm mọi người dành cho mình.

Một năm mới bắt đầu, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, xem phim thấy ai cũng có mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, và anh cũng mong tìm được một nửa yêu thương để cùng nhau đồng hành, hướng đến một gia đình hạnh phúc.

Anh sống tại Hà Nội. Thời trẻ, anh chỉ lo học hành và phát triển sự nghiệp nên đến hiện tại đã có công việc và cuộc sống tương đối ổn định. Anh tử tế, biết nhìn người để sống và rất trân quý những tình cảm mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, cuộc đời cũng nhiều thử thách; khi mọi thứ dần ổn định, từng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ thì gia đình nhỏ lại không được trọn vẹn. Cuộc sống một mình hiện tại của anh xoay quanh công việc, chiều chiều chạy bộ, sống đơn giản và lành mạnh, nên ai cũng bảo anh khá trẻ so với tuổi.

Qua những thăng trầm của cuộc sống, anh viết những dòng này với mong muốn tìm em - một người hướng nội, biết trân quý những giá trị gia đình, biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng nhau để cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Anh mong em không vướng bận quá khứ để chúng ta có thể tiến tới mối quan hệ thuận lợi hơn, tạo nên hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy với tiếng cười của những đứa trẻ.

Cảm ơn em đã đọc những dòng tâm sự này. Nếu em cũng đang tìm kiếm một người bạn đồng hành để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều giản dị nhất trong cuộc sống, anh rất mong được trò chuyện cùng em, để chúng ta có cơ hội hướng đến cuộc sống hạnh phúc và yên bình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ