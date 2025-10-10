Mình cho nhau mái ấm bình yên, anh nhé

Em sinh năm 1989, chưa từng kết hôn, đang ở Sài Gòn, đã tốt nghiệp đại học, công việc là kinh doanh.

Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, công việc hiện tại của em là kinh doanh dầu nhớt, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng em thấy vui và hạnh phúc vì được làm việc mình yêu thích. Trong cuộc sống, em là người chân thành, giản dị, coi trọng gia đình và những giá trị lâu bền. Em biết nấu ăn, thích đi bộ mỗi sáng, đôi khi dành thời gian cho những chuyến đi ngắn để tìm sự cân bằng. Bạn bè nhận xét em là người hiền lành, có trách nhiệm. Về ngoại hình, em dễ nhìn, cao 1m65, nặng 53 kg.



Trong chuyện tình cảm, em mong muốn tìm được một người bạn đời có cùng chung quan điểm về sự gắn bó lâu dài, biết chia sẻ và cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Em tin rằng hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là sự đồng hành, thấu hiểu và trân trọng nhau mỗi ngày. Em mong tìm được một người ở Sài Gòn, chưa từng kết hôn, lớn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi. Người đó phải chân thành, đạo đức, có công việc ổn định, ngoại hình cao hơn em thì quá tốt ạ. Mong là nhờ bức thư này em tìm được anh, người em đang đợi.

