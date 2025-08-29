Mình chắc chắn sẽ khiến bạn cười vui

Mình tìm bạn gái chân thành, hiểu chuyện, có thể đồng hành cùng nhau trong cả những ngày vui và ngày mệt mỏi.

Mình sinh năm 1996, đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công việc có thể nói là "sống chung với máy tính" mỗi ngày. Nhưng mình tin rằng ngoài code và deadline, cuộc sống còn cần một chút tình yêu để cân bằng. Về tính cách: Vui vẻ, chân thành, không thích vòng vo. Hơi hướng nội nhưng khi quen rồi thì nói chuyện rất thoải mái. Yêu thích du lịch, cà phê, và những buổi tối yên tĩnh cùng một bản nhạc nhẹ. Về sở thích: Thích học cái mới (cả về công nghệ và cuộc sống). Có thể ngồi cả ngày để code, nhưng cũng sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe và quan tâm người mình yêu. Thỉnh thoảng hay pha trò, dù không chắc có duyên lắm nhưng đảm bảo sẽ làm bạn cười.



Một điểm cộng nhỏ: Mình quê ở Đắk Lắk – Tây Nguyên, nhà có vườn nhiều trái cây. Nếu bạn thích thưởng thức trái cây sạch, mình hứa sẽ luôn có sẵn để mời. Hẹn hò với mình thì không chỉ có tình yêu mà còn có thêm "combo vitamin tự nhiên" nữa đó.

Mình tìm gì? Một người bạn gái chân thành, hiểu chuyện, có thể đồng hành cùng nhau trong cả những ngày vui và ngày mệt mỏi. Không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. Nếu bạn cũng tìm một người để chia sẻ, để yêu thương, thì biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện đơn giản. Lời cuối cùng, mình xin cảm ơn quý báo VnExpress đã tạo ra sân chơi kết nối những người còn độc thân với nhau. Chúc quý báo ngày càng thành công và phát triển hơn nữa, chúc tất cả các bạn đọc một ngày vui vẻ tràn đầy năng lượng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ