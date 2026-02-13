Mình bên nhau bình yên anh nhé

Em là người phụ nữ thuộc về gia đình, thích những điều giản đơn và sự chân thành.

Về bản thân:

Em có ngoại hình đầy đặn, làn da khỏe khoắn và đôi mắt luôn nhìn cuộc đời một cách tích cực. Mọi người hay bảo em có cái duyên ngầm, đủ để làm ấm những cuộc trò chuyện lần đầu gặp mặt.

Về công việc, em là người phụ nữ của những con số. Công việc hàng ngày rèn cho em tính cẩn thận, chỉn chu và đặc biệt là rất coi trọng chữ tín. Em thích sự rõ ràng, sòng phẳng, dù là trong công việc hay tình cảm.

Em của hiện tại:

Sau những ngày tháng bận rộn lo toan, giờ đây em chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn. Em dành thời gian để chăm sóc hai con, gia đình và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ xung quanh mình. Em không còn mưu cầu những điều hào nhoáng, chỉ mong một đời an nhiên bên những người mình thương yêu.

Mong đợi của em:

Em tìm kiếm sự đồng điệu từ một người đàn ông điềm đạm và đàng hoàng. Em trân trọng những giá trị truyền thống nên xin phép không kết giao với những người đã có gia đình hay những mối quan hệ thiếu sự minh bạch.

Em sống thực tế, tin vào những gì mình tự tay gây dựng nên, sẽ không phù hợp với những lời hứa hẹn xa xôi hay những dự án lung linh trên mạng. Em tin rằng, một chén trà thật lòng còn quý hơn vạn lời hoa mỹ.

Nếu anh cũng đang tìm một người phụ nữ hiểu chuyện để cùng chia sẻ những vui buồn mộc mạc nhất, em rất vui được trò chuyện cùng anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ