Mình bên nhau bình yên, anh nhé

Em sinh năm 1992, là người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và luôn cố gắng sống tử tế với bản thân và những người xung quanh. Em chưa từng kết hôn, chưa có con. Cuộc sống hiện tại ổn định, đủ bận rộn nhưng không cô đơn, chỉ đôi khi thấy thiếu một người để cùng trò chuyện cuối ngày, cùng nhau nấu bữa cơm, hay đơn giản là có ai đó để mình quan tâm và cũng quan tâm lại. Em không phải người nổi bật giữa đám đông, ngoại hình bình thường, vóc dáng cân đối, không quá mập. Người thân và bạn bè nhận xét em là típ phụ nữ của gia đình, biết chăm sóc, nhẹ nhàng, thích không gian ấm cúng và trân trọng những giá trị chân thành.

Hiện em làm công việc yêu thích trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục và sức khỏe, nơi em cảm thấy được cống hiến, học hỏi và sống đúng với giá trị của bản thân. Cuộc sống hiện tại ổn định, chỉ còn thiếu một người bạn đồng hành phù hợp để cùng sẻ chia.

Trong tình cảm, em tin vào sự chân thành và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em mong muốn gặp một người đàn ông sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, biết quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng chúng ta có thể cùng xây dựng một mái ấm bình yên, nơi mỗi ngày đều là một hành trình trưởng thành và thấu hiểu.

Nếu anh cũng trân trọng giá trị gia đình, muốn cùng nhau vun đắp một tương lai đơn giản nhưng ấm áp, rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

