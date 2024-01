Minamino: 'Không ngờ Việt Nam giỏi thế'

QatarTiền vệ Takumi Minamino và đồng đội có phần bất ngờ khi Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản ở trận ra quân Asian Cup 2023.

"Chúng tôi đã biết Việt Nam mạnh, nhưng họ thực sự chơi một trận rất hay", Minamino nói trong họp báo sau trận thắng 4-2 trên sân Al Thumama ngày 14/1. "Tôi đã phải chiến đấu không chỉ với hàng thủ Việt Nam, còn phải ngăn hàng công của họ lên bóng. Không ngờ Việt Nam giỏi như thế".

Takumi Minamino (số 8) trong trận Nhật Bản thắng Việt Nam 4-2 ở lượt đầu bảng D Asian Cup 2023 trên sân Al Thumama, thành phố Doha, Qatar, ngày 14/1/2024. Ảnh: Lâm Thỏa

Minamino mở tỷ số ở phút 11, nhưng Nguyễn Đình Bắc lập siêu phẩm đánh đầu gỡ hòa cho Việt Nam chỉ sau năm phút. Phút 33, Việt Nam thậm chí vượt lên khi Phạm Tuấn Hải đá bồi cận thành. Tuy nhiên cuối hiệp một, Minamino rồi Keito Nakamura lần lượt ghi bàn đẹp giúp Nhật Bản dẫn ngược 3-2. Đến những phút cuối hiệp hai, tiền đạo vào thay người Ayase Ueda ghi bàn, ấn định thắng lợi 4-2 cho ứng viên số một của giải.

Minamino lập cú đúp và nhận giải cầu thủ hay nhất trận, nhưng anh cho rằng công sức thuộc về toàn đội. "Cả hai bàn của tôi đều nhờ công của đồng đội, vì họ đã cướp được bóng và chuyền cho tôi", cựu tiền vệ Liverpool nói. "Điều quan trọng nhất là chiến thắng của đội nhà, chứ không phải bàn thắng cá nhân".

Trong khi đó, tiền vệ Wataru Endo thừa nhận anh và đồng đội đã lường trước khó khăn khi gặp Việt Nam nên cố gắng duy trì bình tĩnh ngay cả khi bị dẫn trước. Chính Endo có đường chuyền xỏ háng hậu vệ Việt Nam kiến tạo cho Minamino gỡ hoà phút 45. Tiền vệ của Liverpool khen ngợi đồng đội xử lý bình tĩnh và cho biết anh ý thức đi trước đối thủ một bước trong cả phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời thực hiện nhiều hơn những đường chuyền thẳng ở trung lộ ngay khi thấy khoảng trống.

Wataru Endo (số 6) theo kèm Nguyễn Đình Bắc (số 15) trong trận Nhật Bản thắng Việt Nam 4-2, thuộc lượt trận ra quân bảng D Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Endo còn nói anh không hài lòng với màn trình diễn cá nhân trận này, nhưng quyết tâm không để thua thêm bàn nào trong thời gian còn lại. "Tôi cố gắng chơi với khao khát chiến thắng suốt trận", tiền vệ 31 tuổi, đang chơi cho Liverpool, cho hay. "Thật tuyệt vời khi lật ngược tình thế ngay trước khi hiệp một khép lại".

Khác sự đề phòng của Endo, Keito Nakamura - tác giả bàn nâng tỷ số lên 3-2 - biết Việt Nam sẽ chơi lùi sâu và phản công, nhưng không nghĩ đội bóng áo đỏ chơi kín kẽ đến vậy. Từ diễn biến ấy, anh cho biết đã tưởng tượng về những đường chuyền dài vào khoảng trống hoặc những cú sút xa để phá bế tắc.

Việt Nam 2-4 Nhật Bản

Trận này, Nhật Bản kiểm soát bóng 58%, ít hơn so với dự đoán. Đôi bên lần lượt có 739 và 529 đường chuyền, với tỷ lệ thành công 86,7% và 81,5%. Tuy nhiên, khả năng tấn công áp đảo của Nhật Bản thể hiện qua số cú dứt điểm khi có 15 lần với bảy đi trúng đích, so với sáu cú sút và ba trúng đích của Việt Nam. Việt Nam cũng phòng ngự vất vả hơn với 21 pha tắc bóng, 24 pha phá bóng giải nguy so với 11 và ba của Nhật Bản.

Ở lượt trận thứ hai vào ngày 19/1, Nhật Bản sẽ gặp Iraq – trận đấu có thể quyết định ngôi nhất bảng D, còn Việt Nam chạm trán Indonesia.

Hiếu Lương - Lâm Thỏa