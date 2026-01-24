MiLife giới thiệu thiết bị sưởi ấm cho gia đình Việt

Mẫu máy sưởi miLife AH44 sử dụng thanh sưởi nhiệt điện PTC, cho khả năng làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ ổn định.

Trong các gia đình nhiều thế hệ, việc sử dụng máy sưởi vào ban đêm thường đi kèm không ít lo ngại về rủi ro an toàn. Những thiết bị được thiết kế nhằm hạn chế sự cố trong quá trình vận hành vì vậy được nhiều người cân nhắc. Thị trường hiện có nhiều sản phẩm đáp ứng được nhu cầu này, trong đó có máy sưởi miLife AH44 với các tính năng hỗ trợ ngắt hoạt động trong những tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Chị Lê Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ gia đình lựa chọn miLife AH44 do có trẻ nhỏ và người lớn tuổi cùng sinh hoạt. "Các cơ chế tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc thiết bị đổ giúp gia đình yên tâm sử dụng trong phòng ngủ, đặc biệt vào ban đêm", chị nói.

Máy sưởi của miLife có kiểu dáng đơn giản, nhỏ gọn. Ảnh: MiLife

Bên cạnh đó, thiết kế vận hành êm ái, độ ồn thấp cũng là yếu tố được nhiều gia đình đánh giá cao khi cần sử dụng máy sưởi liên tục trong không gian nghỉ ngơi. Anh Phạm Quốc Huy (Bắc Ninh, Hà Nội) cho biết việc có thể điều chỉnh nhiệt độ ngay trên giường giúp hạn chế di chuyển trong thời tiết lạnh, đặc biệt với người lớn tuổi.

Sản phẩm còn tích hợp thanh treo hong khô quần áo, đáp ứng nhu cầu vào những ngày nồm ẩm. Nhiều gia đình cho biết quần áo trẻ nhỏ thường lâu khô vào mùa nồm, việc hong khô ngay trong phòng tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng ẩm mốc.

Máy sưởi miLife AH44 có khả năng hong khô quần áo vào những ngày trời nồm ẩm. Ảnh: MiLife

Đại diện thương hiệu miLife chia sẻ khi điều kiện thời tiết mùa đông ngày càng khó dự đoán, việc duy trì nhiệt độ ổn định trong không gian sống không chỉ góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt mà còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Vì thế, các thiết bị sưởi ấm vận hành an toàn, phù hợp khí hậu địa phương trở thành lựa chọn được nhiều hộ gia đình cân nhắc trong những năm gần đây.

MiLife là thương hiệu gia dụng thông minh thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, chuyên cung cấp các thiết bị như: bếp từ, máy hút ẩm, máy massage, cân thông minh, và các phụ kiện nhà thông minh khác. Các sản phẩm này thường được điều khiển qua ứng dụng Mi Home, kết nối với hệ sinh thái nhà thông minh rộng lớn của Xiaomi.

Hiện các sản phẩm từ miLife được phân phối bởi Công ty TNHH Đầu tư TCS Việt Nam.

