Mileway cho thuê kho logistics dài hạn tại Stuttgart

ĐứcMileway ký hợp đồng thuê dài hạn 33.500 m2 kho gần Stuttgart, đồng thời nâng cấp tài sản theo hướng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Mileway, doanh nghiệp bất động sản logistics chặng cuối, vừa ký hợp đồng thuê dài hạn với một công ty ôtô lớn cho diện tích 33.500 m2 tại Gottlob-Gussmann-Straße, gần Stuttgart.

Doanh nghiệp sẽ triển khai chương trình đầu tư đáng kể nhằm cải thiện tính bền vững và hiệu quả năng lượng của tài sản.

Khu kho này có lợi thế kết nối nhanh với tuyến vận tải xe tải hạng nặng (HGV), nguồn lao động địa phương dồi dào và nằm gần mạng lưới dày đặc các nhà sản xuất, cung ứng trong ngành ôtô.

Khu bất động sản logistics của Mileway gần Stuttgart, sở hữu vị trí kết nối thuận lợi và đang được nâng cấp theo hướng tiết kiệm năng lượng, phục vụ nhu cầu ngành ôtô. Ảnh: Mileway

Trước khi khách thuê chuyển vào, Mileway sẽ tiến hành nâng cấp toàn diện, cải thiện hiệu suất năng lượng nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu hiện có. Các hạng mục cải tạo bao gồm: lắp đặt hệ thống bơm nhiệt lai có thể tích hợp điện mặt trời (PV) nhằm hỗ trợ giảm phát thải; cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn phần để giảm tiêu thụ điện và nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Theo doanh nghiệp, nguồn cung kho logistics quy mô lớn, kết nối tốt tại các vị trí chiến lược hiện vẫn khan hiếm, đặc biệt là các mặt bằng chất lượng cao ở khu vực lõi.

Bà Ulrike Haack, Giám đốc Mileway tại Đức, cho biết thỏa thuận này phản ánh nhu cầu ổn định đối với không gian logistics chất lượng cao tại các vị trí có kết nối thuận lợi, đồng thời cho thấy cách tiếp cận quản lý và cải tạo tài sản có thể thúc đẩy hiệu quả vận hành, tính bền vững và giá trị dài hạn.

Mileway là công ty bất động sản logistics chuyên về kho bãi chặng cuối (last-mile) tại châu Âu. Doanh nghiệp sở hữu và quản lý hàng nghìn tài sản logistics, tập trung ở các vị trí gần đô thị lớn để phục vụ giao hàng nhanh. Mileway là công ty thuộc Blackstone - một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới. Khách hàng của Mileway chủ yếu là các doanh nghiệp thương mại điện tử, bán lẻ và logistics. Công ty tập trung nâng cấp tài sản theo hướng bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)