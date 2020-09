Milan chiêu mộ 'Pirlo mới'

AC Milan mượn Sandro Tonali từ Brescia với phí 12 triệu USD, kèm điều khoản mua đứt trị giá 18 triệu USD vào hè 2021.

Cộng thêm phụ phí chuyển nhượng, Milan có thể tiêu tốn 41 triệu USD cho thương vụ này. Tonali là tiền vệ trẻ hay bậc nhất Italy, và được UEFA đưa vào top 50 triển vọng của bóng đá châu Âu mùa 2018-2019.

Tonali (thứ hai từ phải sang) trong buổi ký hợp đồng, bên cạnh huyền thoại Milan - Paolo Maldini. Ảnh: ACM.

"Chào mừng Tonali đến với gia đình Rossoneri. Là một cầu thủ tài năng, cậu ấy không chỉ tiếp nhận những giá trị của Milan mà còn đóng góp đáng kể vào thành công trong tương lai của CLB", Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini nói. Trong khi đó, Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis cho biết: "Tonali là tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới. Cậu ấy có tình yêu với Milan và ý thức rõ những gì chúng tôi sẽ xây dựng cùng nhau".

Trước khi đồng ý chuyển đến San Siro, Tonali được cả Barca, Man Utd, Inter và AS Roma quan tâm. Anh thường được so sánh với cựu cầu thủ Milan, Andrea Pirlo do vị trí, ngoại hình, lối chơi thiên về kỹ thuật và cùng trưởng thành từ Brescia. Khi được hỏi về tân binh Milan, Pirlo cho rằng hậu bối toàn diện hơn ông. Sơ đồ ưa thích của Tonali là 4-3-3, nơi anh có thể chơi tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự lùi sâu.

Những pha xử lý kỹ thuật của Sandro Tonali ở mùa giải 2019-2020

Tonali, sinh năm 2000, từng vào chung kết U19 châu Âu 2018 và lọt đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cũng trong năm đó, anh là Cầu thủ hay nhất Serie B. Mùa 2018-2019, tiền vệ sinh tại vùng Lombardy giúp Brescia vô địch Serie B, đồng thời được HLV Roberto Mancini triệu tập lên đội tuyển Italy.

Tại đội bóng mới, Tonali mặc áo số 8 - số áo cũ của Gennaro Gattuso, người được cựu tiền vệ Brescia thừa nhận là ảnh hưởng tới phong cách đá nhiệt tình của anh. Tonali sẽ có một tuần chuẩn bị trước khi Milan gặp Shamrock Rovers ở vòng loại thứ hai Europa League ngày 17/9. Serie A mùa 2020-2021 bắt đầu sau đó bốn ngày.

Thắng Nguyễn (theo Goal)