Tại The Matrix One, MIKGroup không đơn thuần kiến tạo một ngôi nhà để ở, mà còn chi mạnh cho không gian xanh và các tiện ích, mục tiêu chinh phục cộng đồng thượng lưu với những tiêu chuẩn sống khắt khe. Đơn vị chia sẻ ý tưởng mang "ốc đảo" xanh và "vịnh thiên đường" vào dự án.

Cùng định hướng đó, MIKGroup dành nhiều tâm huyết phát triển dự án hạng sang The Matrix One. Dự án tọa lạc tại giao điểm của những tuyến đường huyết mạch như Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm. Với vị trí này, dự án cũng kề cận hàng loạt cơ quan hành chính mới, trường đại học và hệ thống giáo dục, y tế lớn...

Không gian xanh từ lâu đã được chứng minh giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, tăng hàm lượng oxy, giảm ảnh hưởng của tia cực tím, điều hòa không khí..., mang lại cảm giác tươi mới cùng năng lượng tích cực mỗi ngày.

Một phân tích trên dữ liệu của 8 triệu người do tạp chí y học The Lancet công bố tháng 11/2019 cho thấy người sống gần các không gian xanh sẽ có tuổi thọ cao hơn. Năm 2016, các nhà khoa học cũng kết luận phụ nữ sống ở những địa điểm có nhiều cây cối có tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn 12% so với những người ở nơi có ít cây cối. Họ cũng ít có nguy cơ mắc bệnh thận, bệnh về hô hấp cùng các bệnh ung thư.

"Chúng tôi mong muốn mang tới môi trường sống thuận lợi nhất, nâng niu và chăm sóc sức khỏe cả thể chất và tinh thần của cộng đồng cư dân tinh hoa, bằng cách đưa cây xanh vào từng không gian sống", đại diệnMIKGroup lý giải ý tưởng phát triển dự án.