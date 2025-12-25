MIK Group rời liên danh đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà NộiMIK đã chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho Địa ốc Đại Quang Minh và rút khỏi liên danh nhà đầu tư dự án hơn 850.000 tỷ đồng.

Nội dung trên được nêu trong công văn của MIK Group gửi UBND TP Hà Nội mới đây về việc xin rút khỏi liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: MIK

Theo đó, MIK cho biết đã làm việc với các nhà đầu tư trong liên danh và thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ cho Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (đơn vị đứng đầu liên danh).

Tập đoàn này cho biết đây là siêu dự án trọng điểm của thành phố, có quy mô lớn nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai đến tái thiết và xây dựng cảnh quan. Trong đó, liên danh các nhà đầu tư là những tập đoàn hàng đầu, có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn.

"Việc MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án", công văn nêu.

Là thành viên chủ chốt trong nhóm nhà đầu tư, MIK Group từng được kỳ vọng đóng góp kinh nghiệm trong quy hoạch, đầu tư các khu đô thị, dịch vụ quy mô lớn, qua đó cùng liên danh nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất hai bên sông Hồng, phát triển không gian cảnh quan, thương mại và nhà ở đồng bộ với hạ tầng giao thông của trục đại lộ.

MIK Group được thành lập từ năm 2014 và triển khai dự án bất động sản đầu tiên là Park Riverside tại TP HCM với hơn 200 căn biệt thự, liền kề. Đến nay, sau hơn 10 năm, họ đã trở thành một trong những nhà phát triển địa ốc hàng đầu thị trường với loạt dự án trên khắp cả nước trong các lĩnh vực như nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp. Đến hết 30/6, vốn điều lệ của MIK Group là 6.395 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 101.000 tỷ đồng

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng, kỳ vọng tái thiết đô thị hai bờ sông và tạo "kỳ tích sông Hồng".

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Liên danh nhà đầu tư được duyệt gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát. Dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường Thủ đô. Vào ngày 19/12, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công cùng với 233 dự án khác để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Ngọc Diễm - Anh Tú