MIK Group ra mắt dự án Imperia đầu tiên tại Quảng Ninh

Dự án Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside do MIK Group phát triển mang đến gần 2.000 căn hộ cao cấp ven vịnh Hạ Long.

Đây là dự án đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Imperia của MIK Group tại Quảng Ninh. Tập đoàn này đang mở rộng thương hiệu Imperia ở lĩnh vực nghỉ dưỡng thông qua dòng sản phẩm Imperia Holiday, tập trung vào bất động sản du lịch và lưu trú ngắn hạn.

Dự án có quy mô 1,6 ha gồm 4 tòa tháp cao 30 tầng, cung cấp 1.994 căn hộ và 76 shophouse, thiết kế chú trọng vào công năng, tiện ích và trải nghiệm sống của cư dân đô thị. Chủ đầu tư định hướng phát triển theo mô hình căn hộ kết hợp nghỉ dưỡng, hướng đến không gian sống gắn với thiên nhiên và cảnh quan ven biển tại khu vực vịnh Hạ Long.

The Bayside sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long. Ảnh: MIK Group

Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside tọa lạc trên trục đường Hoàng Quốc Việt, khu vực trung tâm Bãi Cháy. Vị trí này giúp dự án kết nối thuận lợi tới các khu chức năng trong thành phố, đồng thời tiếp cận nhanh các tuyến giao thông liên vùng. Từ đây, cư dân có thể di chuyển tới các khu du lịch, thương mại và dịch vụ trọng điểm của Hạ Long trong thời gian ngắn.

Theo các chuyên gia, quỹ đất ven vịnh tại khu vực trung tâm Bãi Cháy ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu đối với các dự án căn hộ có tầm nhìn trực diện vịnh vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu vị trí hướng vịnh, lưng tựa núi như Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside được đánh giá có lợi thế trên thị trường.

Phối cảnh các mảng xanh tại dự án. Ảnh: MIK Group

Về quy hoạch, dự án được thiết kế theo hướng tối ưu hóa tầm nhìn và khai thác các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, gió biển. Cách bố trí mặt bằng các tầng nhằm giảm che chắn, tăng khả năng tiếp cận không gian mở, giúp cư dân có thể quan sát cảnh vịnh biển, đồi núi và sự thay đổi của cảnh quan theo thời gian trong ngày.

Nằm trong tổ hợp tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ, mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư kết hợp nghỉ dưỡng mà còn mang đến tiềm năng sinh lời. Hệ tiện ích nội khu hướng đến nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của cư dân, đồng thời tạo điều kiện khai thác cho thuê, lưu trú trong bối cảnh Hạ Long là điểm đến du lịch quanh năm.

Bể bơi vô cực dành cho cư dân. Ảnh: MIK Group

Theo MIK Group, phân khúc căn hộ cao cấp tại Hạ Long đang bước vào giai đoạn hồi phục, với sự quan tâm trở lại từ cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Imperia Holiday Hạ Long - The Bayside, dự án Imperia đầu tiên của tập đoàn tại Quảng Ninh được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tạo thêm lựa chọn tại phân khúc căn hộ ven vịnh.

Sự hiện diện của tập đoàn tại Quảng Ninh cũng nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động ra ngoài các đô thị lớn, hướng tới những vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Song Anh