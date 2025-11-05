MIK Group ra mắt ba dòng bất động sản mới năm 2026

MIK Group sẽ giới thiệu loạt bất động sản dòng M, I, K với nhiều định vị từ cao cấp đến dành cho giới trẻ, mở rộng hệ sinh thái nhà ở từ Bắc vào Nam.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển của MIK Group với việc ra mắt các dòng sản phẩm mang tiêu chuẩn mới. Đơn vị sẽ mở rộng danh mục đầu tư cả về quy mô lẫn địa lý, tập trung vào hai trụ cột bất động sản: đô thị và nghỉ dưỡng.

Trong đó, dòng M đại diện cho các dự án mang tính biểu tượng (landmark), như The Matrix One - công trình được xem là điểm nhấn của khu vực phía Tây Hà Nội. Theo kế hoạch, dòng sản phẩm này sẽ phát triển tại trục phía Đông của thủ đô trong thời gian tới.

Dự án của MIK Group tại Hà Nội. Ảnh: MIK Group

Dòng I tiếp tục phát triển ở phân khúc cao cấp với thương hiệu Imperia, mở rộng từ nhà ở đô thị sang lĩnh vực nghỉ dưỡng. Ở nhóm này, tập đoàn sắp giới thiệu dự án Imperia Holiday, hướng đến thị trường bất động sản du lịch và lưu trú ngắn hạn, kết hợp giữa yếu tố nghỉ dưỡng lẫn trải nghiệm văn hóa địa phương.

Dòng K được định vị cho nhóm khách hàng trẻ, chú trọng tính tiện ích, trải nghiệm sống và khả năng sở hữu.

Xa hơn, dự kiến từ nay đến năm 2030, MIK Group sẽ nghiên cứu và triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng nghìn ha tại Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Hà Nội tiếp tục là thị trường trọng điểm với hai cực phát triển phía Tây và phía Đông. Ở phía Tây, sau các dự án The Matrix One và Imperia Smart City, tập đoàn hướng đến các khu đô thị tích hợp không gian xanh, tiện ích đồng bộ, kết nối hạ tầng hoàn chỉnh.

Ở phía Đông, dự án Imperia Signature Cổ Loa là bước khởi đầu cho chuỗi phát triển mới của MIK Group. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp mở rộng đầu tư tới Hưng Yên, Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh) và Bắc Ninh - những khu vực nằm trong trục đô thị ven biển Bắc Bộ.

Dự án do MIK Group phát triển tại Phú Quốc. Ảnh: MIK Group

Tại phía Nam, MIK Group quay lại thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận với chiến lược phát triển đô thị - sinh thái tích hợp, kết hợp nhà ở, thương mại cùng không gian xanh. Kinh nghiệm từ các dự triển khai tại Phú Quốc và TP HCM được xem là nền tảng giúp tập đoàn định hình các sản phẩm mới ở giai đoạn này.

Đại diện MIK Group cho biết, chiến lược sản phẩm mới được xây dựng dựa trên ba yếu tố: chất lượng - trải nghiệm - giá trị xã hội. "Mỗi dự án được định hướng lấy con người làm trung tâm, cộng đồng làm đích đến, từ đó kiến tạo những không gian sống bền vững, gắn kết, giá trị lâu dài", đại diện tập đoàn nói.

Song song mở rộng quy mô, MIK Group chú trọng nâng cấp trải nghiệm thông qua hệ sinh thái MIK Signature Privileges, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa dành cho cư dân lẫn khách hàng thân thiết. Hệ sinh thái này là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm gia tăng giá trị thương hiệu và xây dựng cộng đồng cư dân gắn kết.

Hoài Phương