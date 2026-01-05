MIK Group phát triển dự án nghỉ dưỡng hơn 170 ha tại Cát Bà

MIK Group phát triển dự án nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina, Hải Phòng theo dòng sản phẩm Imperia Holiday, mở rộng hiện diện thương hiệu tại thị trường bất động sản du lịch biển đảo miền Bắc.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex-ITC làm chủ đầu tư. MIK Group là đơn vị phát triển. Trên quỹ đất hơn 170 ha, dự án được quy hoạch thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng, an cư cao cấp với các phân khu thấp tầng và cao tầng, tổ hợp khách sạn, resort, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... cùng các tiện ích đặc thù theo địa hình đảo.

Với vị trí tiếp giáp Vườn quốc gia Cát Bà và vịnh Lan Hạ, dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của phân khúc nghỉ dưỡng sinh thái - wellness tại miền Bắc, đáp ứng xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên và trải nghiệm sống chất lượng cao.

Phối cảnh tổng thể dự án Cát Bà Amatina. Ảnh: MIK Group

MIK Group dự kiến phát triển Cát Bà Amatina theo dòng sản phẩm Imperia Holiday. Doanh nghiệp sẽ rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, chuẩn hóa thiết kế, pháp lý và chiến lược khai thác; trực tiếp quản lý thi công, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống tiện ích đồng bộ. Sau khi dự án vận hành, tập đoàn này tiếp tục đảm nhiệm công tác quản lý dài hạn nhằm duy trì chất lượng khai thác.

Đại diện MIK Group cho biết, Cát Bà Amatina nằm trong tầm nhìn dài hạn đối với thị trường bất động sản biển đảo. Đây cũng sẽ là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển bất động sản du lịch tại khu vực miền Bắc.

Việc đầu tư dự án nghỉ dưỡng tại Cát Bà thể hiện định hướng mở rộng quỹ đất và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của doanh nghiệp tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Trước đó, tập đoàn này công bố phát triển các dự án thuộc bộ sản phẩm Imperia Holiday tại Hạ Long, đồng thời ra mắt dự án trong đại đô thị Imperia Ocean City tại Hưng Yên.

Song Anh