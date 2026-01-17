MIK Group mua lại dự án trên đất vàng Hạ Long từ BIM Group

Imperia An Phú - công ty liên quan MIK Group - đã mua hơn 18.000 m2 đất của BIM Group để làm dự án gần 2.000 căn hộ tại Hạ Long.

Imperia An Phú đang tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú tại lô đất D.DV3-13, đa giác 4, khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, đường Hoàng Quốc Việt, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 18.322 m2, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 4.000 tỷ đồng. Imperia An Phú dự kiến triển khai tổ hợp này từ quý I/2026 và đưa vào vận hành quý IV/2029.

Trước đây, dự án này thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long - thuộc BIM Group. Tuy nhiên, quý cuối năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận cho doanh nghiệp này chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Imperia An Phú. Đây là công ty liên quan MIK Group.

Theo giới thiệu của MIK Group, dự án tại cửa ngõ Hạ Long có tên thương mại Imperia Holiday Hạ Long, được phát triển trong hai giai đoạn. Tại giai đoạn đầu tư, họ sẽ xây công trình tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ cao 30 tầng, với gần 2.000 căn hộ cao cấp.

Phối cảnh dự án Imperia Holiday Hạ Long trên lô đất được MIK Group mua lại từ BIM Group. Ảnh: MIK

Tại khu vực này, BIM Group đã và đang đầu tư loạt dự án biệt thự, căn hộ trên trục đường Hoàng Quốc Việt, sát vịnh Hạ Long như Halong Marina, Sky M, Sora Bay, Aria Bay... hay khách sạn Intercontinental Residences, Citadines. Hiện BIM Group là tập đoàn đa ngành với 4 trụ cột chính gồm hạ tầng du lịch và bất động sản; nông nghiệp và thực phẩm; năng lượng tái tạo; dịch vụ tiêu dùng.

Còn với MIK Group, đây là dự án đầu tiên của doanh nghiệp này tại Quảng Ninh. Thành lập từ năm 2014, MIK Group triển khai dự án bất động sản đầu tiên là Park Riverside tại TP HCM với hơn 200 căn biệt thự, liền kề. Đến nay, sau hơn 10 năm, họ đã trở thành một trong những nhà phát triển địa ốc hàng đầu thị trường với loạt dự án trên khắp cả nước trong các lĩnh vực như nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp. Đến hết 30/6/2025, vốn điều lệ của MIK Group là 6.395 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 101.000 tỷ đồng

Thời gian tới, chủ đầu tư này dự kiến triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng nghìn ha tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh... Trong đó, khu vực ven biển miền Bắc được xem là điểm khởi đầu trong giai đoạn mở rộng thị trường của tập đoàn này.

Anh Tú