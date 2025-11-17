MIK Group lên kế hoạch mở rộng quỹ đất tại Quảng Ninh

MIK Group dự kiến mở rộng dòng sản phẩm Imperia tại Quảng Ninh với kế hoạch phát triển hai lô đất ở khu vực cửa ngõ thành phố Hạ Long cũ.

Doanh nghiệp cho biết đang nghiên cứu triển khai một dự án thương mại, dịch vụ thuộc bộ sản phẩm Imperia Holiday trên trục Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đánh dấu bước mở rộng đầu tiên của MIK Group tại vùng ven biển Bắc Bộ.

Theo kế hoạch sơ bộ, dự án gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một có diện tích hơn 1,6 ha tại mặt đường Hoàng Quốc Việt, dự kiến xây dựng tổ hợp chung cư kết hợp thương mại - dịch vụ cao khoảng 30 tầng, với gần 2.000 căn hộ sở hữu lâu dài. Thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Hàng nghìn căn hộ thương mại, dịch vụ và nhà ở sẽ được MIK Group đưa ra thị trường thời gian tới. Ảnh: MIK Group

Giai đoạn hai, quy mô gần 1,5 ha tại khu vực Bãi Cháy, được quy hoạch phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú. MIK Group cho biết phân khu này nhằm bổ sung nguồn cung lưu trú và tiện ích thương mại cho khu vực khi hoàn thiện.

Sự hiện diện của MIK Group tại Quảng Ninh nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động ra ngoài các đô thị lớn, hướng tới các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trước đó, dòng Imperia được phát triển tại Hà Nội với mô hình nhà ở đô thị hiện đại. Phiên bản đưa ra Quảng Ninh sẽ là dự án đầu tiên nằm trong bộ sản phẩm Imperia Holiday, được nghiên cứu phát triển theo hướng tăng yếu tố nghỉ dưỡng và không gian tự nhiên.

Mô hình resort nature living được MIK Group phát triển tại dự án Quảng Ninh. Ảnh: MIK Group

Theo kế hoạch, MIK Group dự kiến triển khai hàng chục dự án mới với tổng quy mô hàng nghìn ha tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tây Ninh và Quảng Ninh... Trong đó, khu vực ven biển Bắc Bộ được đánh giá là điểm bắt đầu cho chuỗi phát triển mới trong giai đoạn tới.

Song Anh