MIK Group khởi công dự án hơn 4 ha trên trục đại lộ Thăng Long

Hà NộiMIK Group khởi công dự án Imperia Sky Park sáng 15/4, dự kiến cung cấp hơn 3.000 căn hộ cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án có quy mô hơn 4 ha, gồm 6 tòa tháp cao 31-40 tầng, quy hoạch theo mô hình "Sky Living" - tổ chức không gian sống theo chiều cao, mở rộng tầm nhìn và tăng cường sự kết nối giữa con người với thiên nhiên. Các sản phẩm đa dạng diện tích, từ căn studio đến dòng sky villas, hướng tới nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Công trình nằm trên trục đại lộ Thăng Long - tuyến giao thông kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây. Vị trí này cho phép dự án liên kết thuận lợi với các khu vực kinh tế, công nghệ và giáo dục trọng điểm, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được đầu tư.

Nghi thức khởi công dự án sáng ngày 15/4. Ảnh: MIK Group

Đại diện MIK Group cho biết, Imperia Sky Park theo đuổi định hướng phát triển các không gian sống chất lượng, lấy con người làm trung tâm và hướng tới giá trị bền vững. Dự án không chỉ tập trung vào yếu tố kiến trúc mà còn chú trọng đến trải nghiệm sống thông qua việc tổ chức công năng và hệ tiện ích.

Tại lễ khởi công, chủ đầu tư công bố các đơn vị tham gia thi công gồm Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX và Công ty cổ phần xây dựng nền móng Long Giang. Trong đó, Long Giang đã tham gia phát triển nhiều công trình như cầu Thủ Thiêm, tuyến đường sắt đô thị TP HCM, Thủ Thiêm Zeit River, Lumi Hà Nội, Starlake (Hà Nội), SaiGon Pearl, The Symphony Hạ Long...

Theo MIK Group, việc lựa chọn nhà thầu có năng lực chuyên sâu ngay từ đầu là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng tổng thể của dự án. "Trong xây dựng các dự án cao tầng, thi công nền móng là yếu tố quyết định độ ổn định kết cấu cũng như tiến độ triển khai các giai đoạn tiếp theo", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đại diện MIK Group phát biểu tại sự kiện khởi công. Ảnh: MIK Group

Phía Tây Hà Nội là một trong những cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nhờ sự phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Các trục kết nối chiến lược như đại lộ Thăng Long, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng định hướng phát triển tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và mở rộng không gian đô thị.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng sẽ thúc đẩy thị trường địa ốc và bổ sung nguồn nhà ở cho khu vực. Imperia Sky Park được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị phía Tây Hà Nội, thu hút làn sóng an cư, đầu tư mới.

Trước Imperia Sky Park, MIK Group từng triển khai nhiều dự án tại khu vực này như The Matrix One, Imperia Smart City, The Solar Park, The Victoria...

