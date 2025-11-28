MIK Group hợp tác LynkiD triển khai chương trình khách hàng thân thiết

MIK Group liên kết LynkiD triển khai chương trình thẻ quà tặng số cho người mua nhà, hướng đến mở rộng trải nghiệm sau bán và tăng mức độ gắn kết trong hệ sinh thái khách hàng.

Theo thỏa thuận, mỗi khách hàng hoàn tất giao dịch mua căn hộ thuộc MIK Group sẽ nhận bộ thẻ quà tặng số LynkiD, trị giá 3-8 triệu đồng. Các thẻ quà có thể quy đổi trên ứng dụng LynkiD thành hơn 10.000 lựa chọn ưu đãi từ hơn 1.300 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực như ẩm thực, du lịch, làm đẹp, thời trang, điện máy, giải trí và viễn thông. Người dùng truy cập chuyên mục MIK Group trên ứng dụng để lựa chọn ưu đãi phù hợp và đổi điểm theo nhu cầu.

Khách mua nhà tại các dự án của tập đoàn MIK Group sẽ nhận thẻ quà tặng số. Ảnh: Imperia Signature Cổ Loa

Mô hình này được MIK Group định hướng như một phần của chiến lược duy trì quan hệ sau sở hữu - giai đoạn ngày càng được người mua nhà quan tâm. Các chuyên gia cho rằng, dịch vụ hậu mãi là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định tái đầu tư hoặc giới thiệu thương hiệu cho bạn bè người thân. Điều này cho thấy vai trò của trải nghiệm sau bán đối với giá trị thương hiệu.

Với hơn một thập kỷ phát triển các dự án tại Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc, MIK Group hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho cư dân. Việc hợp tác LynkiD giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi trải nghiệm ra ngoài khu đô thị, khi khách hàng có thể tiếp tục sử dụng ưu đãi trong đời sống hàng ngày.

Phối cảnh dự án Imperia Signature Cổ Loa tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Imperia Signature Cổ Loa

Phía LynkiD cho biết hợp tác lần này cho thấy khả năng ứng dụng giải pháp loyalty vào lĩnh vực bất động sản - ngành có nhóm khách hàng ổn định và nhu cầu chăm sóc dài hạn. Nền tảng này đặt mục tiêu phát triển mô hình "hệ sinh thái điểm thưởng mở", trong đó các doanh nghiệp có thể kết nối và đồng thương hiệu để nâng cao trải nghiệm người dùng. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp theo từng ngành hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng và duy trì mức độ gắn kết.

Trong khi đó, MIK Group nhìn nhận việc hợp tác giúp doanh nghiệp hoàn thiện dịch vụ hậu mãi và tăng mức độ đồng hành với khách mua nhà trong các giai đoạn trước, trong và sau khi bàn giao.

MIK Group phát triển dòng sản phẩm cao cấp Imperia Signature Cổ Loa. Ảnh: Imperia Signature Cổ Loa

Sự kết hợp giữa hai bên được kỳ vọng góp phần định hình hướng tiếp cận mới trong chăm sóc khách hàng lĩnh vực bất động sản, trong đó giá trị thương hiệu được duy trì liên tục thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ gói gọn ở thời điểm bàn giao nhà.

Song Anh