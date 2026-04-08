Migola Travel giới thiệu tour khám phá Mông Cổ 10 ngày

Migola Travel thiết kế tour Mông Cổ 10 ngày 9 đêm dựa trên kinh nghiệm tổ chức các tuyến đường chuyên sâu từ năm 2015, giúp du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa bản địa.

Điểm khác biệt của hành trình là trải nghiệm xe địa hình chuyên dụng. Thay vì các trục lộ chính, du khách sẽ băng qua những đồi cát Elsen Tararhai (được mệnh danh là Sa mạc Gobi thu nhỏ), tiến sâu vào rừng Taiga, cưỡi ngựa qua rừng lá kim để hưởng không khí trong lành của vùng cận Bắc Cực trên lưng ngựa thuần chủng.

Du khách trải nghiệm cuộc sống du mục. Ảnh: Migola Travel

Hành trình đưa du khách đến hồ Khovsgol, nơi được mệnh danh "Viên ngọc xanh" lưu giữ 70% lượng nước sạch của Mông Cổ. Điểm đến nổi tiếng với nước trong vắt, bao quanh bởi rừng thông cổ thụ, du khách có thể dạo thuyền, ngắm khung cảnh tráng lệ từ giữa lòng hồ.

Bên cạnh thiên nhiên, du khách có cơ hội tham quan các công trình lịch sử tại Karakorum - thủ đô của Đế quốc Mông Cổ thế kỷ 13. Nơi đây cũng bao gồm Tu viện cổ Erdene-Zuu, được xây dựng từ năm 1586 với 108 bảo tháp linh thiêng, mang đến không gian văn hóa Phật giáo Mật Tông.

Du khách cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên Mông Cổ. Ảnh: Migola Travel

Bên cạnh đó, Migola Travel đưa du khách nghỉ trong lều Ger truyền thống giữa thung lũng Orkhon - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Tại Ulaanbaatar, show diễn Tumen Ekh với giai điệu Mã Đào Cầm và kỹ thuật hát cổ họng (throat singing) khép lại hành trình. Với đội ngũ hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm, Migola Travel cam kết mang đến một "cuộc viễn chinh văn hóa" an toàn và tinh tế, giúp du khách chạm vào Mông Cổ thực thụ nhất.

Trong 10 ngày 9 đêm, du khách sẽ tham quan các điểm đến như Ulaanbaatar, Karakorum, Hồ Trắng, Hồ Khovsgol, Erdernet, Terelj Park. Điểm nhấn là hành trình hơn 300 km khám phá địa hình xuyên thảo nguyên, cưỡi ngựa rừng Taiga, tham quan bảo tàng tượng Chinggis Khan.

Thái Anh