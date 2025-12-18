Miệt mài đi ăn cưới suốt tuổi thanh xuân, bao giờ đến lượt tôi

Đường công việc của tôi thuận lợi bao nhiêu thì tình duyên trắc trở bấy nhiêu, thế nhưng tôi là người suy nghĩ rất tích cực.

Tôi là nữ, 30 tuổi, độc thân. Mọi người nhận xét tôi là một người vui tính, hài hước, khá thông minh, sống biết trước biết sau nhưng không hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa tìm được "đối tác" để gửi gắm hay còn gọi là ế. Một số người nói tôi quá kén chọn nên vẫn thế, thực sự tôi không cảm thấy vậy. Tôi không có một yêu cầu đặc biệt nào cho người đàn ông của mình, chỉ cần một người chân thành, biết giúp đỡ người khác và có trách nhiệm là được. Có chăng tôi hơi vô duyên trong chuyện tình cảm thôi. Xin kể qua một chút về quá trình tìm kiếm ý trung nhân của tôi để mọi người có thể tư vấn giúp.

Tôi có một mối tình sâu đậm nhưng không đến được với nhau. Anh là người tôi thương thật lòng. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, động viên và phấn đấu mặc dù khoảng cách địa lý khá xa. Chúng tôi không đến được với nhau vì nhiều lý do. Đương nhiên không có gì là mờ ám và trái đạo đức cả vì tôi là người khá rõ ràng trong chuyện tình cảm. Tôi không phải là người quá bi lụy nhưng thật sự chia tay anh là một cú sốc rất lớn với mình.

Sau một thời gian lấy lại cân bằng, tôi chợt nhận ra mình đã 30 tuổi. Ba mẹ đã chán, không thèm nhắc chuyện kết hôn nữa, thế nhưng ánh mắt vẫn khắc khoải và hy vọng một ngày đón chàng rể không xa. Tôi cũng muốn ổn định gia đình, sinh con và mong có một mục tiêu nghề nghiệp nào đó. Tôi là người khá ham việc và độc lập nên hiện tại chưa muốn tập trung phát triển công việc nhiều, mặc dù có nhiều ý tưởng, vì lo một ngày đẹp trời nhìn lại, 40 tuổi mà chưa có gia đình, con cái, tôi thấy thật là kinh khủng. Do vậy tôi đã chấp nhận đi xem mặt một số người mà bạn giới thiệu. Tôi có tìm hiểu một anh trong đó.

Anh có vẻ rất yêu thương và chiều tôi. Tôi tâm sự với bạn là thấy không nhiều cảm xúc và bạn nói tôi khó tính. Tôi nghĩ bạn nói đúng, nên lại chấp nhận tìm hiểu thêm. Một ngày không xa, tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn của một bạn gái gửi cho anh ta. Tôi đã chủ động chấm dứt ngay lúc đó một cách nhẹ nhàng, văn minh. Tính tôi luôn thích rõ ràng và tình cảm dựa trên sự trung thực và tôn trọng nhau. Điều này ngay từ lúc đầu tôi đã nói là không thể chấp nhận được nên kết thúc. Tôi quan niệm bất cứ mối quan hệ nào kết thúc, tôi sẽ chỉ nhớ những kỷ niệm vui vẻ, còn những gì không vui cho qua nên khá nhẹ nhàng.

Sau vụ gặp mặt không thành công, bạn tôi bảo nên lập tài khoản trên ứng dụng hẹn hò. Tôi nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. Tôi có nói chuyện với một anh, làm về giáo dục. Chúng tôi mới chỉ nhắn tin kể về những công việc hàng ngày. Lần đầu tiên anh gọi điện cho tôi, kể luôn về sự bất mãn với sếp nữ, rồi kể bị o ép này nọ trong công việc. Chưa kể anh vừa chơi điện tử vừa nói chuyện. Tôi có cảm giác anh không nghiêm túc và đặc biệt không thích đàn ông nói xấu phụ nữ, theo tôi đàn ông nên bao dung và vị tha. Tôi thấy quan điểm khác nên cũng dừng lại.

Sau đó, tôi lại được giới thiệu một anh khác. Anh này rất rõ ràng và tôi thích điều đó. Chúng tôi nhanh chóng có một cuộc hẹn cà phê. Tính tôi khá thẳng thắn và thật nên có lẽ câu chuyện của mình cũng thật quá nên anh không hài lòng. Anh có hỏi tôi về việc công ty đóng bảo hiểm như nào thì tôi trả lời như vậy. Tôi nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt anh. Có lẽ anh cần người có công việc tốt hơn. Tôi khá tự tin về công việc và thu nhập của mình. Thấy anh có vẻ quan tâm đến cái kia quá nên tôi không chia sẻ gì thêm. Cả anh và tôi đều không hào hứng nên tôi đã dừng lại cho đến bây giờ.

Tuy nhiên tôi vẫn băn khoăn, đó là chờ duyên tự tới hay mình chủ động đi tìm. Cả hai hình như không hiệu nghiệm với tôi nên thấy mông lung quá. Rất mong nhận được lời khuyên của anh chị cho tôi, người đã dành cả tuổi thanh xuân đi ăn cưới bạn và ăn sinh nhật các con của bạn.

Tuy có những biến cố trong tình cảm nhưng tôi vẫn luôn tin rằng tình yêu thật kỳ diệu. Tôi đã không ít lần rơi nước mắt khi đọc được những chia sẻ của những gia đình hạnh phúc trong mục Tâm sự, thầm mong một ngày mình cũng như vậy. Cuộc sống còn rất nhiều điều kỳ diệu và ý nghĩa. Chúc các anh chị một tuần mới vui vẻ và thật nhiều năng lượng.

Hoàng Quyên