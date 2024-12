Miền Trung tuần tới mưa lớn, miền Bắc tiếp tục lạnh

Chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ sẽ mưa lớn tuần tới, trong khi đó miền Bắc mây nhiều và tiếp tục lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc tuần tới bị chi phối bởi không khí lạnh suy yếu. Trong đó, hai ngày 24-25/12 trời nhiều mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng nhẹ. Ngày 26-28/12, trời mưa nhỏ về đêm và sáng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ba ngày đầu tuần tới 10-25 độ, sau đó ban ngày giảm xuống 19-20 độ, ban đêm tăng lên 14-16 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến thứ năm khoảng 7-17 độ, sau đó ban ngày giảm còn 13-14 độ C.

Mưa ngập ở Hội An, Quảng Nam tháng 11/2024. Ảnh: Đắc Thành

Miền Trung tuần tới sẽ bị chi phối bởi hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Khu vực trọng tâm chịu tác động là Trung và Nam Trung Bộ, dự báo có mưa lớn từ đêm mai.

Trong đó, hai ngày đầu tuần khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa mưa phổ biến 30-80 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa tiếp tục đến ngày 26/12 với lượng lớn hơn phổ biến 10-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Mưa ở miền Trung dự báo kéo dài do từ ngày 27/12 sẽ có đợt không khí lạnh tràn xuống. Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo mưa lớn từ ngày 24/12. Trong đó, phía đông Tây Nguyên mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Nam Bộ trong dịp Noel mây nhiều, miền Đông Nam Bộ mưa rào, giông, miền Tây Nam Bộ mưa ít hơn. Từ ngày 26/12 trở đi, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm nhanh.

Gia Chính