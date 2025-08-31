Miền trung trời nắng, lũ rút

Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị sáng nay trời nắng, một số nơi còn mưa nhỏ, nước lũ đang rút dần, chỉ còn một vài nơi bị chia cắt.

Tại Quảng Trị, sáng 31/8 trời nắng ráo, nước lũ trên các sông, suối xuống nhanh, chỉ còn nước sông Gianh tại trạm Đồng Tâm trên báo động 1 là 0,73 m, các sông còn lại ở dưới báo động 1.

21 điểm ngập hôm qua ở các cầu tràn, ngầm tại miền núi khiến giao thông chia cắt đến sáng nay giảm còn 9 điểm. Trong đó xã Kim Phú còn 7 điểm ngập, xã Phong Nha một điểm nước ngập sâu khoảng 2 m và xã Trường Sơn tại ngầm bản Khe Ngang ngập sâu 1,2 m dài 100 m. Tất cả điểm này đã được lập rào chắn, canh gác không cho người và phương tiện qua lại.

Bờ biển xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bị nước biển xâm thực, nhiều cây phi lao sóng đánh trôi sáng 31/8. Ảnh: Đắc Thành

Mưa lũ khiến đường tỉnh 517 qua xã Bến Quan, Lao Bảo bị ngập, sạt lở taluy ở một số vị trí, gây ách tắc giao thông. Xã Thượng Trạch có 4 bản và một điểm trường bị sạt lở đất ảnh hưởng 28 hộ dân. Trụ điện gió của doanh nghiệp ở xã Hướng Phùng bị sạt lở khoảng 70 m, mặt cắt bị sạt lở rộng khoảng 40 m.

Hà Tĩnh sáng nay nhiều khu vực trời quang, không mưa, nước lũ tại các xã miền núi rút chậm, nhiều nơi vẫn ngập do trận mưa lớn từ hôm qua. Ở xã Sơn Tiến, các tuyến đường vào thôn An Thịnh, Tiến Thịnh, Động Eo biến thành dòng chảy, có đoạn nước dâng gần nửa mét. Nhà văn hóa thôn An Thịnh bị chia cắt, người dân phải đi vòng xa mới tiếp cận được.

Một số tuyến đường ở xã Sơn Tiến vẫn ngập 30-50 cm, chia cắt nhiều hộ dân, sáng 31/8. Ảnh: Hùng Lê

Tại xã Sơn Kim 2, đồng chè Đượng Dâu ở thôn Tiền Phong bị ngập, cầu Kim Bình ngập sâu, chính quyền dựng rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để cảnh báo. Mưa lớn cũng gây sạt lở sườn đồi ở thôn Quyết Thắng, hàng chục mét khối đất đá tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhà chức trách đã cử lực lượng đến các vị trí xung yếu, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân hạn chế đi lại. Người dân được khuyến cáo thu dọn tài sản, tránh xa khu vực có nguy cơ sạt lở, không tự ý băng qua điểm ngập.

Tại Nghệ An, một số xã miền núi xuất hiện mưa nhỏ từng đợt, mỗi đợt kéo dài 5-10 phút. Sáng nay, một vạt núi sạt xuống quốc lộ 7 đoạn qua xã Tương Dương, đất đá tràn kín mặt đường rộng hơn 8 m khiến tuyến huyết mạch nối miền Tây Nghệ An với cửa khẩu Nậm Cắn bị ách tắc cả hai chiều. Trước đó, mưa lớn kéo dài sau bão Kajiki gây nhiều điểm sạt lở trên tuyến, đến nay chưa khắc phục xong.

Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Tương Dương cũ sạt lở, sáng 31/8. Ảnh: Đức Hùng

Quốc lộ 7 dài 227 km, xuất phát từ huyện Diễn Châu cũ (giao quốc lộ 1) đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn, giáp Lào. Đây là tuyến huyết mạch của Bắc Trung Bộ, có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An.

Trước đó sáng 27/8, vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào bờ biển miền Trung. Đến sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế Nongfa, đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị chiều cùng ngày gây gió cấp 7-8, mưa lớn và nhanh chóng suy yếu.

Nongfa là cơn bão thứ sáu trên Biển Đông trong năm nay. Dự báo năm nay Biển Đông có thể xuất hiện 8-11 cơn bão, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Đắc Thành - Đức Hùng