Miền Trung tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ lại lên báo động ba

Hà Tĩnh - Đà Nẵng dự báo mưa trong ba ngày tới, có nơi vượt 700 mm khiến lũ các sông có thể lên trên báo động ba gây ngập lụt trở lại.

Hai hôm nay, tâm mưa đã dịch chuyển từ Trung Trung Bộ lên Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lượng mưa từ 19h ngày 30/10 đến 19h ngày 31/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Một số nơi mưa lớn, như Kỳ Anh 347 mm, hồ Sông Trí (Hà Tĩnh) 346 mm; Ba Đồn 507 mm, Quảng Trạch (Quảng Trị) 489 mm.

Riêng từ đêm qua đến sáng nay, mưa tiếp diễn ở Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Lượng mưa ở Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 171 mm, Sơn Trạch (Quảng Trị) 214 mm, Trà Kót (Đà Nẵng) 155 mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 256 mm.

Đại nội Huế mở cửa đón khách sau khi lũ rút chiều 31/10. Ảnh: Võ Thạnh

Do Bắc Trung Bộ mưa lớn, lũ sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ (Hà Tĩnh) sáng nay đã lên trên báo động hai 0,78 m; sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Trị) trên báo động một 0,16 m.

Tại Trung Trung Bộ, tâm mưa 10 ngày qua, lũ sông Bồ tại Phú Ốc, sông Hương (Huế) đã lên lại khoảng 0,2 m so với tối qua, song vẫn quanh ngưỡng báo động hai. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) dưới báo động hai; sông Thu Bồn tại Hội An trên báo động một 0,11 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ sáng nay đến sáng 3/11, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-450 mm, cục bộ trên 700 mm. Phía nam Nghệ An, tây Quảng Ngãi mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm trong ba giờ.

Ngày và đêm 3/11, các khu vực trên mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đêm 4/11.

Lũ ở Hội An, Đà Nẵng ngày 31/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Do mưa lớn, cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới lũ các sông ở Huế không rút mà tiếp tục ở trên báo động hai; sông Trà Khúc lên dưới báo động ba. Trong 24 giờ tới, lũ các sông ở Huế lên dưới báo động ba, sông Trà Khúc báo động ba.

Từ nay đến 5/11, các sông Nghệ An - Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ; lũ các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên báo động một, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) báo động một, hai.

Lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông ở Huế - Quảng Ngãi lên báo động hai, ba, có sông trên báo động ba. Lũ lên báo động hai, ba sẽ gây ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị, ven sông tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đợt mưa lũ đang diễn ra ở miền Trung đã khiến 29 người chết, chủ yếu ở Đà Nẵng với 15 người, Huế 13 người; 6 người mất tích và 43 người bị thương.

Mưa lũ, sạt lở đất làm 91 nhà bị ngập, 181 nhà hư hỏng, hiện còn hơn 22.100 nhà ngập, giảm hơn 110.000 nhà so với lúc cao điểm. Gần 5.000 ha lúa, hoa màu, hơn 850 ha cây ăn quả, cây lâu năm bị thiệt hại. Hơn 22.220 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện còn 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ ách tắc do sạt lở với lượng đất đá gần 263.000 m3 và còn 97.000 khách hàng mất điện.

Gia Chính