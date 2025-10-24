Miền Trung thoát nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài

Phạm vi và lượng mưa thấp hơn dự báo, lũ các sông lên cao nhất báo động hai nên chỉ gây ngập một số khu vực trũng thấp ở Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng.

Tại Quảng Trị, ảnh hưởng hoàn lưu bão Fengshen, không khí lạnh và địa hình chắn gió, từ ngày 22 đến 24/10, khu vực miền núi và phía nam tỉnh mưa to. Các trạm đo ghi nhận mưa mỗi ngày 30-100 mm, một số nơi lớn như thủy điện La Tó (Tà Rụt), Sông Thai (Phú Trạch), hồ Bảo Đài (Vĩnh Linh) 150-200 mm.

Thôn Hội Điền, xã Nam Hải Lăng nằm bên sông Ô Lâu, thấp trũng nhất tỉnh Quảng Trị nước ngập gần 1 m, sáng 24/10. Ảnh: Huynh Nguyễn

Mưa không dồn dập, lượng mưa không phải cực đoan, cộng với các hồ đập thủy lợi vẫn còn khả năng chứa nên nước phần lớn không chảy về hạ du. Lũ sông Kiến Giang lên cao nhất báo động hai, chỉ gây ngập một số tuyến đường ven sông và nhà dân vùng thấp trũng. Khu vực đồng bằng mưa cao nhất một ngày gần 100 mm, nước theo các sông thoát ra biển, không gây ngập.

Nằm phía nam tỉnh Quảng Trị, xã Nam Hải Lăng bên sông Ô Lâu, giáp với Phong Điền (TP Huế) là xã trũng nhất tỉnh. Địa bàn không mưa lớn song nước từ thượng nguồn đổ về, nước trên sông Ô Lâu thoát chậm nên gây ngập lụt. Hiện xã có sáu thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi với khoảng 150 hộ bị nước lũ bao vây, chia cắt. Các tuyến đường về thôn ngập 0,8-1 m. Sống chung với lụt, người dân Nam Hải Lăng đi lại bằng thuyền.

Hôm nay, Quảng Trị trời mưa rải rác, nước lũ trên các sông rút chậm. So với hôm qua có 17 điểm sạt lở và ngập nước gây chia cắt, hiện còn 8 điểm ở các cầu tràn, ngầm, ngập cao nhất 1,1 m. Dự báo từ nay đến sáng 25/10, mưa phổ biến phía bắc tỉnh khoảng 30-60 mm, phía nam 70-150 mm, nơi cao nhất dưới 200 mm. Với lượng mưa này, lũ lớn sẽ không xuất hiện.

Người dân Hội Điền, xã Nam Hải Lăng dùng thuyền đi lại khi bị ngập sáng 24/10. Ảnh: Huynh Nguyễn

TP Huế là tâm mưa của đợt này. Thống kê của cơ quan khí tượng, tổng lượng mưa từ tối 19 đến sáng 24/10 phổ biến 300-450 mm, cục bộ trên 500 mm, một số trạm mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã 1.093 mm, vườn quốc gia Bạch Mã 637 mm, khe Mỏ Rang 519 mm, Phú Bài 516 mm.

Do mưa lớn và nước biển dâng cao, nhiều tuyến đường vùng ven phá Tam Giang và ven biển ở hạ nguồn sông Bồ, sông Hương như Dương Nổ, Thuận An, Hóa Châu, Thanh Thủy, Quảng Điền bị ngập 0,3-0,5 m, có nơi sâu 0,8 m.

Nằm ở hạ lưu sông Bồ, nhiều tuyến đường ở phường Hóa Châu ngập sâu 0,5 m, giao thông chia cắt. Nước lũ tràn vào trụ sở Đảng ủy phường gây ngập hơn 0,3 m. "Do triều cường cao, nước lũ thoát chậm nên ngập lụt kéo dài một tuần, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân", ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, cho biết.

Nhiều tuyến đường ở phường Hóa Châu, TP Huế vẫn đang bị ngập. Ảnh: Vạn An

Tại trung tâm TP Huế, đêm qua mưa lớn gây ngập một số tuyến đường ở phường Thuận Hóa, An Cựu. Đập Đá nằm giữa sông Hương và sông Như Ý nước lũ tràn qua, chính quyền rào chắn không cho người qua lại. Sáng nay, nước sông Hương rút, các phương tiện qua Đập Đá bình thường.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu TP Huế, cho biết vùng mây đang dịch chuyển ra phía bắc, lượng mưa tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển. "Mực nước các hồ ở thượng nguồn đang an toàn, lũ sông Hương sau khi lên gần báo động hai thì đang xuống. Triều cường xuống thấp, thuận lợi cho nước thoát ra phá Tam Giang để ra cửa biển Thuận An", ông Hòa nói.

TP Đà Nẵng được dự báo là tâm mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen, không khí lạnh và gió đông. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ ngày 21/10 nhận định từ ngày 22 đến 27/10, Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn với tổng lượng phổ biến 400-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Thực tế trong các ngày 21-23/10, đồng bằng chủ yếu mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Miền núi mưa lớn, nước đổ về phía hạ du, gây ngập một số khu vực. Trong đó, một số tuyến đường ven sông Hoài ở phố cổ Hội An bị ngập khoảng 0,3 m. Vùng đồng bằng, đô thị mưa nhỏ nên không gây ngập lụt.

Du khách lội nước lụt trên đường Bạch Đằng, ven sông Hoài, phố cổ Hội An, ngày 23/10. Ảnh: Nguyễn Anh Cường

Nước thoát ra biển qua sông Hàn, gặp triều cường đã gây sóng lớn đánh vào bờ kè biển trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, làm hư hại nhiều đoạn vỉa hè. Triều cường cũng gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư Thuận Phước ở cửa sông Hàn và khu vực Cửa Đại, Tân An...

Trong gần ba ngày, cơ quan khí tượng dự báo mưa tại Đà Nẵng giảm từ cực đại có thể lên 900 mm xuống 150-300 mm, tức giảm khoảng 200-600 mm tùy khu vực và thời điểm. Hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi được dự báo mưa ba ngày 22-24/10 phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm, cũng không xảy ra mưa lớn.

Lý giải về sự chênh lệch giữa lượng mưa dự báo và thực tế, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), nói đợt mưa này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão Fengshen và khối không khí lạnh mạnh từ phía bắc tràn xuống. Các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều 22/10, cường độ suy yếu chỉ 1-2 cấp so với khi còn trên biển. Hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở miền Trung.

Thực tế sau khi đến đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng tây nam và di chuyển chậm rất nhiều, chỉ khoảng 5-10 km/h. "Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu", ông Hưởng nói.

Đắc Thành - Võ Thạnh - Nguyễn Đông