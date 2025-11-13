Miền Trung sắp mưa lớn

Do tác động của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông, miền Trung dự báo mưa lớn từ đêm 15/11 đến 18/11, tổng lượng có nơi vượt 700 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực nam Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 400 mm từ đêm 15/11 đến ngày 18/11. Trọng tâm mưa là Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai, phổ biến 250-500 mm, cục bộ trên 700 mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ có thể gây ngập úng ở đô thị, vùng trũng thấp cũng như sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi cao.

Dự báo sau ngày 19/11, mưa ở Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn tiếp diễn, nhưng cơ quan khí tượng chưa nhận định về lượng mưa.

Công an hỗ trợ người dân Hội An sơ tán trong mưa lũ, chiều 27/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Từ tháng 10 tới nay, miền Trung liên tục mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Trong đó, đợt từ ngày 23/10 đến 3/11 tổng lượng mưa phổ biến 500-800 mm, cục bộ có nơi trên 1.000 m. Riêng Huế, Đà Nẵng mưa trên 1.500 mm, như: A Lưới (Huế) 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm.

Lũ các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi liên tục lập đỉnh, vượt qua mức lũ lịch sử. Hậu quả 32 người chết, bốn người mất tích và 43 người bị thương. 91 nhà bị ngập, 181 nhà hư hỏng, hơn 130.000 nhà ngập. Hàng trăm điểm sạt lở trên hầu khắp quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã khiến giao thông tê liệt, nhiều nơi bị cô lập.

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đăk Lăk khẩn trương thống kê thiệt hại các đợt mưa lũ, bão xảy ra trong tháng 10-11. Trên cơ sở thống kê, địa phương đề xuất phương án hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Gia Chính