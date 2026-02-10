Miền Trung mưa rải rác, Bắc và Nam Bộ nắng ráo dịp Tết Nguyên đán

Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, riêng duyên hải có thể xuất hiện mưa giông đến mùng 6 Tết, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động dịp Tết.

Sau hai ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sáng nay khối khí này bắt đầu suy yếu giúp thời tiết Bắc Bộ tạnh ráo, trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần. Lúc 13h, nhiệt độ thấp nhất khu vực ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khoảng 13 độ C, cao hơn khoảng 10 độ so với hôm qua.

Tại Hà Nội, từ trưa trời có nắng, thuận lợi cho mua sắm và dọn dẹp đón Tết. Nhiệt độ tại trạm Láng và Hà Đông lên 21 độ, tăng khoảng 9 độ so với ngày trước; thấp nhất ở Ba Vì khoảng 17 độ, tăng hơn 6 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện rải rác ở Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-20 độ, riêng vùng núi và Tây Bắc Bộ 19-22 độ; thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Giai đoạn 11-19/2 (24 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, riêng Đông Bắc Bộ có mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 19-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Từ 14/2, Tây Bắc Bộ ấm lên rõ rệt, có nơi đạt 26-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng phổ biến 15-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ 20-22/2 (mùng 4-6 Tết), thời tiết Bắc Bộ phân hóa rõ hơn. Ngày 20/2 mưa vài nơi, trưa và chiều nắng. Hai ngày sau, mưa rải rác quay trở lại, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ; thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ C.

Người dân đi chợ hoa xuân tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội ngày 10/2. Ảnh: Gia Chinh

Khu vực Thanh Hóa đến Huế từ nay đến mùng 6 Tết chủ yếu mưa rải rác, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh về đêm và sáng sớm. Giai đoạn 11-19/2, mưa tiếp diễn, có thời điểm mưa nhiều, kèm giông. Từ 20-22/2, mưa còn xảy ra vài nơi, phía Bắc chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-26 độ, thấp nhất 13-18 độ, có nơi thấp hơn.

Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ấm hơn nhưng mưa xuất hiện khá thường xuyên. Từ 11 đến 19/2, mưa rào và giông tập trung những ngày đầu, sau đó nắng xen kẽ, đêm mưa vài nơi. Giai đoạn 20-22/2, mưa rào và giông có xu hướng tăng, chủ yếu vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất 26-30 độ, thấp nhất 19-24 độ C.

Tây Nguyên từ nay đến 19/2 ít mưa, ban ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 16-20 độ. Từ 20-22/2, nắng duy trì ban ngày, riêng phía Nam Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, giông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 15-18 độ.

Nam Bộ chủ yếu nắng, ít mưa trong phần lớn thời gian trước Tết. Riêng ngày 11-12/2, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào, giông cục bộ. Từ mùng 4 đến 6 Tết, mưa rào và giông trái mùa có xu hướng gia tăng vào chiều tối và đêm nhưng phân bố không đều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ, thấp nhất 21-25 độ C.

Gia Chính