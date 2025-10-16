Miền Trung mưa lớn

Khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi sẽ mưa lớn trong ba ngày tới, cục bộ tại TP Huế có khả năng vượt 500 mm, nguy cơ ngập lụt ở đô thị, sạt lở vùng núi.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiễu động gió đông, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng đang mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19h hôm qua đến 10h tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 200 mm, vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 398 mm, trạm Quế Thuận (Đà Nẵng) 209 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ trưa nay đến trưa 18/10, mưa lớn sẽ tiếp tục ở Quảng Trị - Quảng Ngãi với lượng phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, riêng TP Huế cục bộ có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn ở TP Huế ngày 28/9. Ảnh: Võ Thạnh

Từ trưa 18/10 đến trưa 19/10, khu vực này mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo, đợt mưa còn có khả năng kéo dài sang những ngày tiếp theo.

Do mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở Ba Dinh, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Đức Phổ, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Trường Giang của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Khánh Hòa, nguy cơ sạt lở đất ở các xã phường gồm: Bắc Ninh Hòa, Diên Điền, Nam Ninh Hòa, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Diên Khánh, Diên Lạc, Hòa Trí, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Nha Trang, Nha Trang, Ninh Hòa, Tây Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Trung Khánh Vĩnh, Vạn Hưng.

Tại TP Huế, các xã phường sau có nguy cơ sạt lở: Hưng Lộc, Lộc An, Phong Điền, Phú Lộc, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 5, Khe Tre.

Tại TP Đà Nẵng, sạt lở có thể xảy ra ở các xã phường sau: Hải Vân, Thu Bồn, Tiên Phước, Bà Nà, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Trà Đốc, Trà Liên, Việt An.

Gia Chính