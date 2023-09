Miền Trung lũ rút

Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa, Nghệ An hầu như không mưa, nước lũ đã rút hết khỏi các bản làng, khu dân cư, người dân đang dọn dẹp nhà cửa.

Tại huyện Quỳ Châu, nơi thiệt hại nặng nhất Nghệ An với hơn 1.100 hộ dân bị ngập 0,5-2 m, chiều nay nước lũ đã rút hết, để lại lớp bùn non dày 3-5 cm trên mặt đất. Trong nhà dân, đồ đạc cũng ngập bùn và xáo trộn. Công an, bộ đội, dân quân địa phương đang hỗ trợ người dân tẩy sạch đường sá, đồ dùng sinh hoạt.

Đồ đạc ngổn ngang tại nhà của một người dân sau khi lũ rút. Ảnh: Hùng Lê

"Nước ập đến quá nhanh trong một tiếng khiến gia đình không kịp di dời đồ đạc. Ước tính thiệt hại vài chục triệu đồng do một số đồ điện tử như tủ lạnh, tivi ngấm nước. Vợ chồng tôi đang cố gắng trong hai ngày sẽ dọn sạch bùn", một người dân ở thị trấn Tân Lạc, nơi từng bị ngập tới 2 m, nói.

Tương tự tại 7 huyện trung du miền núi gồm Quế Phong, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, nước lũ đã rút từ rạng sáng nay. Hiện chỉ còn một số nơi mưa nhỏ.

Người dân huyện Quỳ Châu đưa chiếc tủ lạnh bị ngập nước đi sửa. Ảnh: Hùng Lê

Thanh Hóa chưa ghi nhận ngập lụt ở khu dân cư, chỉ ngập hoa màu và đường sá. Theo Sở Giao thông Vận tải, một số tuyến đường quốc lộ, tiên tỉnh, liên huyện từng bị ngập sâu 0,5-2 m ở TP Thanh Hóa, Hà Trung, Ngọc Lặc... đến nay đã hoạt động bình thường trở lại.

Áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Thừa Thiên Huế đã suy yếu và sang Lào từ sớm 26/9, nhưng hoàn lưu của nó lần lượt gây mưa cho các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh miền Bắc. Thống kê của cơ quan khí tượng, từ 20h ngày 26/9 đến 20h 27/9 Châu Bình 2 (Nghệ An) mưa 390 mm, Sơn Kim 3 (Hà Tĩnh) 140 mm, Yên Mỹ (Thanh Hóa) 240 mm.

Nghệ An là tâm mưa, ghi nhận hơn 1.600 nhà dân bị ngập, 830 nhà bị cô lập; 40 điểm đường cùng 76 điểm cầu chìm trong lũ. Thanh Hóa cũng mưa lớn, gần 900 ha lúa và hơn 500 hoa màu bị ngập. Hà Tĩnh quốc lộ 8A sạt lở vạt núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều mai, mưa ở các khu vực trên giảm nhanh.

Đức Hùng