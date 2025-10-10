‘Miền thảo mộng’ của họa sĩ Đỗ Thu Thủy

Vẻ đẹp cây cỏ và bầu trời trong bức vẽ Mùa thu.

Tại sự kiện khai mạc triển lãm hôm 2/10, họa sĩ Lê Huy Tiếp nhận định các tác phẩm có màu sắc tươi sáng, gợi cuộc sống ở miền quê. Ông nhớ câu nói của một họa sĩ nước ngoài: ''Tôi muốn nghệ thuật cân bằng, tĩnh lặng, như một chiếc ghế bành mềm mại, êm ái để chúng ta ngồi vào đó nghỉ ngơi sau những mệt mỏi của đời thường'', cho rằng phù hợp tinh thần triển lãm.