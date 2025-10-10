‘Miền thảo mộng’ của họa sĩ Đỗ Thu Thủy

Trong bức Buổi sáng, Đỗ Thu Thủy phối những gam màu dịu mắt, khơi gợi năng lượng tích cực cho ngày mới. Cô trưng bày tác phẩm trong triển lãm cá nhân đầu tiên có tên Miền thảo mộng, diễn ra ngày 2-10/10 tại số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Bầu trời của buổi chiều tà qua tác phẩm Hoàng hôn.
Họa sĩ sáng tác các bức tranh trong hai năm qua, xoay quanh đề tài phong cảnh. Cô chọn tái hiện vẻ đẹp núi đồi, sông nước, những thảm cỏ xanh hay khoảng trời nhiều mây.
Sắc tím phủ lên không gian trong tranh Bằng lăng. Các chi tiết như cụm hoa, bụi cỏ được Đỗ Thu Thủy mô tả bằng những nét mờ nhòa, tạo sắc thái mơ mộng.
Bức vẽ Tràng giang thu hút với sắc đỏ, cam, phía xa là chiếc thuyền nhỏ, nhấn mạnh vẻ bao la của thiên nhiên.
Họa sĩ cho biết hoàn thành bức Miền Tây chỉ trong một buổi sáng. Các tác phẩm của cô không có sự xuất hiện của con người mà ''để thiên nhiên tự cất tiếng nói của mình''.
Cung đường khúc khuỷu ở vùng cao hiện diện qua tranh Trên đồi.
Trong các tác phẩm, Đỗ Thu Thủy không nêu cụ thể địa danh nào. Có bức cô lấy cảm hứng vẽ sau mỗi chuyến du lịch nhưng có tác phẩm được hình thành từ trí tưởng tượng, thể hiện mong ước của họa sĩ về sự tĩnh lặng.
Thảm cỏ xanh chiếm phần lớn bức họa Bình yên 1.
Họa sĩ chọn Miền thảo mộng là tên triển lãm vì muốn gợi không gian bao la, khoáng đạt nhưng cũng mang chất trữ tình.
Tác phẩm Cao nguyên sau mưa.
Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Anh nhận định cảnh vật trong tranh Đỗ Thu Thủy mờ ảo như lớp sương, mang đến cảm giác bình yên cho người xem.
Vẻ đẹp cây cỏ và bầu trời trong bức vẽ Mùa thu.
Tại sự kiện khai mạc triển lãm hôm 2/10, họa sĩ Lê Huy Tiếp nhận định các tác phẩm có màu sắc tươi sáng, gợi cuộc sống ở miền quê. Ông nhớ câu nói của một họa sĩ nước ngoài: ''Tôi muốn nghệ thuật cân bằng, tĩnh lặng, như một chiếc ghế bành mềm mại, êm ái để chúng ta ngồi vào đó nghỉ ngơi sau những mệt mỏi của đời thường'', cho rằng phù hợp tinh thần triển lãm.
Ngoài những bức phong cảnh, Đỗ Thu Thủy trưng bày một số tranh tĩnh vật, là các sáng tác ở giai đoạn đầu của cô. Ban đầu, họa sĩ miêu tả hoa, lá, quả trong nhà, sau này mở rộng dần ra thiên nhiên bên ngoài.
Đỗ Thu Thủy bên những bức tranh của mình.
Họa sĩ 31 tuổi, sinh tại Hải Dương (cũ), tốt nghiệp Thạc sĩ Hội họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ngoài vẽ tranh, Đỗ Thu Thủy còn viết phê bình mỹ thuật, từng được tạp chí Văn nghệ quân đội tặng thưởng ở thể loại Lý luận phê bình. Cô cũng tham gia biên soạn sách giáo khoa Mỹ thuật trong bộ sách Cánh Diều theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm nay, Đỗ Thu Thủy tham gia một số triển lãm nhóm như Chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (1975-2025), Hội tụ 2025, Dăng tay.
Phương Linh