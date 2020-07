Miền Tây sẽ thêm hai nhà máy điện khí 3,6 tỷ USD

Long AnHai nhà máy điện khí được đầu tư khoảng 3,6 tỷ USD, công suất 3.000 MW - lớn thứ hai ở miền Tây, sẽ đưa vào sử dụng sau 6 năm nữa.

Ngày 7/6, ông Dương Văn Hoàng Hoanh, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, Thủ tướng vừa phê duyệt dự án chuyển từ nhiên liệu than sang khí hóa lỏng hai nhà máy điện tổng diện tích 150 ha tại Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc).

Theo ông Hoanh, dự án hai nhà máy điện than đã được phê duyệt chủ trương từ bốn năm trước tại huyện Cần Đước với quy mô 250 ha. Sau đó, nhiều cử tri lo ngại xỉ than sẽ gây ô nhiễm cho người dân tại Long An lẫn TP HCM. Hai năm trước, tỉnh Long An đã có kiến nghị Chính phủ giữ nguyên quy hoạch, nhưng không dùng nhiên liệu than mà thay thế bằng nhiên liệu khí hóa lỏng nhập khẩu để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Sở Công thương cho hay, lý do thay đổi vị trí dự án so với trước đây nhằm thuận tiện cho vận chuyển nhiên liệu bằng đường biển lẫn đấu nối giải phóng công suất. Mặt khác đây là khu vực quy hoạch đất công nghiệp, đã giải phỏng mặt bằng khoảng một phần ba tổng diện tích, nên sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

"Tổng công suất hai nhà máy 3.000 MW, kinh phí đầu tư khoảng 3,1 đến 3,6 tỷ USD, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 5 đến 6 năm nữa", ông Hoanh nói.

Tại Đồng bằng sông cửu Long có ba nhà máy điện khí, gồm nhà máy điện khí Ô Môn 3, 4 (Cần Thơ), nhà máy điện khí Kiên Giang 1,2 và nhà máy điện khí Bạc Liêu đã được Chính phủ phê duyệt đầu tư. Trong đó, nhà máy điện khí Bạc Liêu được duyệt năm ngoái có quy mô lớn nhất, tổng công suất 3.200 MW, vốn đầu tư 4 tỷ đô đang triển khai xây dựng, dự kiến đưa vào hoạt động sau 7 năm nữa.

Hoàng Nam