Miễn phí thụ tinh ống nghiệm cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn

80 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Bệnh viện Mỹ Đức hỗ trợ miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm.

Chương trình Ươm mầm hạnh phúc lần 12 do hệ thống IVF Mỹ Đức triển khai, nhận hồ sơ từ ngày 6 đến 15/1/2026. Điều kiện tham gia gồm người vợ 37 tuổi trở xuống, có dự trữ buồng trứng bình thường; người chồng có tối thiểu một triệu tinh trùng di động trong tinh dịch; cặp vợ chồng chưa có con chung, đã được chỉ định thực hiện IVF nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế...

Các cặp vợ chồng đủ tiêu chuẩn sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí cho một chu kỳ IVF và chuyển phôi, bao gồm thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo - nuôi cấy phôi, trữ phôi và chuyển phôi đông lạnh. Dự kiến, 80 đôi vợ chồng được điều trị từ 6/2 đến 31/10/2026, tại 6 cơ sở thuộc hệ thống IVF Mỹ Đức ở TP HCM, Đăk Lăk và Đà Nẵng. Chương trình không hỗ trợ các chi phí ăn ở, đi lại, khám và xét nghiệm sàng lọc ban đầu hoặc các lần tái khám ngoài lịch hẹn.

Bác sĩ chuyển phôi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuỗi chương trình được khởi xướng bởi GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng từ năm 2014 và duy trì liên tục hơn một thập kỷ qua. Qua 11 mùa triển khai, chương trình đã giúp gần 700 cặp vợ chồng có cơ hội làm cha mẹ, với hàng trăm em bé chào đời khỏe mạnh.

Mức sinh ở Việt Nam đang có xu hướng giảm. Chi phí điều trị hiếm muộn vẫn là rào cản lớn với nhiều gia đình do chưa được bảo hiểm y tế chi trả, khiến không ít cặp vợ chồng dù có chỉ định IVF vẫn phải trì hoãn hoặc từ bỏ điều trị. Hai phương pháp điều trị hiếm muộn phổ biến hiện nay là thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm, ước tính tốn khoảng 60-70 triệu đồng cho một chu kỳ.

Lê Phương