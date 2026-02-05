Miễn phí tham quan Yên Tử trong ba năm

Tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí tham quan quần thể di tích và danh thắng Yên Tử nhằm tri ân cộng đồng sau khi nơi này được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Quyết định được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua vào kỳ họp sáng 5/2, áp dụng đến hết ngày 31/12/2028.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan nhằm tri ân nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp vào quá trình bảo vệ, gìn giữ và xây dựng hồ sơ di sản. Chính sách cũng nhằm kích cầu du lịch, tăng lượng khách đến với Quảng Ninh, trong bối cảnh khách tham quan Yên Tử có xu hướng giảm (từ hơn một triệu khách năm 2018 xuống còn 567.000 năm 2025).

Hiện phí tham quan Yên Tử là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.

Chùa Đồng thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Ảnh: Giang Huy

Tại kỳ họp sáng nay, nội dung quan trọng khác được thông qua là điều chỉnh cơ chế tài chính cho Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử. Đơn vị được thành lập ngày 1/11/2025 trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long và Ban Quản lý di tích và danh thắng.

Sau khi sáp nhập, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phải quản lý địa bàn rộng lớn bao gồm hai di sản thế giới, 4 di tích quốc gia đặc biệt, rừng quốc gia và vườn quốc gia ASEAN trải dài từ Đông Triều đến Vân Đồn. Nhân sự của ban đã tăng lên 507 người.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỷ lệ trích để lại 11% từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long (áp dụng cho Ban Quản lý cũ) không còn đủ để đảm bảo hoạt động cho bộ máy mới. Chi phí cho lương cơ sở và lương tối thiểu vùng đã tăng mạnh, cùng với nhu cầu chi thường xuyên cho bảo trì, sửa chữa hạ tầng trên vịnh vốn đang bị xuống cấp.

Do đó, HĐND tỉnh đã đồng ý đề xuất nâng tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử lên 26% tổng số thu phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Phần còn lại (74%) sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Với mức thu dự kiến năm 2026 từ phí tham quan vịnh Hạ Long là hơn 1.011 tỷ đồng, tỷ lệ giữ lại 26% sẽ tương ứng với khoảng 276 tỷ đồng, đảm bảo đủ kinh phí hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 tháng 7/2025. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài qua ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng.

Lê Tân