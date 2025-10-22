Miễn phí taxi cho người cha đến viện 'đón con đã mất'

Hà NộiNghe khách nói vội quay lại bệnh viện đón đứa con đã mất, anh Lê Văn Thành miễn phí chuyến taxi hơn 20 km từ Đông Anh đi Bạch Mai.

Nam tài xế 37 tuổi kể chiều 18/10, nhận cuốc xe từ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đi Bệnh viện Bạch Mai.

Khi lên xe vị khách kể con trai sinh non, bị suy hô hấp đang nằm viện ở Hà Nội, vợ đang điều trị ở Lào Cai. Sau bốn ngày điều trị, do hết tiền, anh định về quê vay mượn hoặc bán xe máy. Đang trên đường, anh nhận điện thoại của bác sĩ yêu cầu quay lại viện gấp. Tưởng con đã mất, người đàn ông khóc suốt quãng đường.

Đến nơi, nam hành khách đưa 200.000 đồng trả tiền xe nhưng tài xế từ chối. "Thôi, coi như mình có nén nhang thắp cho cháu", tài xế Thành nói.

Miễn phí cuốc xe cho người cha vội về viện vì 'tưởng mất con' Video ghi lại cuộc trò chuyện của tài xế Lê Văn Thành và nam hành khách đi chuyển hơn 20 km từ Đông Anh đến Bệnh viện Bạch Mai để cứu con, chiều 18/10. Nguồn: Lê Văn Thành

Câu chuyện được anh Thành đăng tải, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Video ghi cảnh tài xế từ chối nhận tiền, ngỏ ý "gửi nén nhang thắp cho cháu" khiến nhiều người xúc động. Đa số đều tin rằng em bé đã qua đời.

Tuy nhiên, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhi (con trai vị khách) hoàn toàn khỏe mạnh, đã xuất viện ngày 20/10. Bệnh viện xác nhận bà ngoại là người chăm sóc chính, nhưng khi cháu xuất viện cần có bố mẹ làm thủ tục nên đã gọi cho anh Nam "quay lại gấp".

"Có lẽ do bối rối, anh Nam nghe nhầm thông tin bác sĩ yêu cầu 'quay lại đón con' thành tin xấu", đại diện bệnh viện nói.

Hành khách là anh Văn Nam, 25 tuổi, quê Lào Cai. Anh giải thích do quá lo lắng, đã nói với tài xế 'có thể cháu đã mất', gây ra hiểu lầm.

Anh Nam cho biết dù khó khăn vẫn muốn trả tiền xe vì hiểu công việc nào cũng vất vả. Anh bày tỏ sự cảm kích trước lòng tốt của tài xế Thành. "Trong lúc hoạn nạn có người cảm thông, tôi rất biết ơn", anh nói.

Tài xế Lê Văn Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về phía tài xế Thành, anh cho biết đây là lần đầu miễn phí một chuyến đi dài. Anh không mong nổi tiếng, chỉ muốn lan tỏa điều tích cực.

"Ai nghe câu chuyện của anh Nam trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi", anh nói.

Quỳnh Nguyễn