Miền nam nước Mỹ hứng tuyết 'có một trong đời', 10 người chết

Nhiều khu vực ở miền nam nước Mỹ ghi nhận lượng tuyết rơi dày nhất trong vài chục năm, ít nhất 10 người chết liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.

Các bang Alabama, Florida, Georgia, Louisiana và Mississippi ngày 21/1 ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết cực đoan, theo Axios. Hơi ẩm từ Vịnh Mexico cùng khu vực áp suất thấp và không khí lạnh khiến tuyết rơi dày đặc ở một số nơi, trong đó Lafayette, bang Louisiana ghi nhận lượng tuyết 27 cm, gần bằng kỷ lục 33 cm năm 1960 ở bang này.

Người phụ nữ có tên Paige Encarnacion đắp người tuyết trên bãi biển ở Galveston, Texas, ngày 21/1. Ảnh: AP

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho hay khu vực giữa New Orleans và Baton Rouge ghi nhận lượng tuyết 17-20 cm, vượt xa lượng tuyết dày nhất từng ghi nhận ở New Orleans năm 1963 là 7 cm. Tại Texas, khu vực Houston-Galveston ghi nhận lượng tuyết 5-10 cm.

Các hạt Zavala, Dale, Austin của bang Texas ghi nhận 9 người tử vong do thời tiết khắc nghiệt và tai nạn giao thông do tuyết. Ít nhất một người chết do hạ thân nhiệt ở Atlanta, Georgia.

Tuy nhiên, cảnh tuyết rơi hiếm gặp trong hàng chục năm cũng đem lại niềm vui cho nhiều người. NWS đăng video cảnh hai người chơi ném tuyết tại Orange Beach, bang Alabama, cách Vịnh Mexico vài bước chân.

"Đây là sự kiện có một trong đời đối với nhiều người dân ở đó. Đối với trẻ con chưa từng được chơi ném tuyết, các cháu đang có cơ hội trải nghiệm", Tom Kines, nhà khí tượng học tại công ty chuyên dự đoán và phân tích khí tượng AccuWeather, nói.

Khu vực duyên hải Vịnh Mexico thường hứng bão nhiệt đới thay vì tuyết. Bradley Brokamp, nhà khí tượng học của NWS tại Houston, cho hay tuyết rơi ở vùng này là hiện tượng hiếm khi xảy ra. Tại Houston, nhà hàng Yale Street Grill là doanh nghiệp duy nhất mở cửa giữa bão tuyết trong một cụm dân cư. Một số nhân viên nhà hàng đã ra ngoài đắp người tuyết cao gần một mét.

"Tôi đã trải qua mọi cơn bão nhiệt đới ở đây. Vì vậy, thật thú vị khi chứng kiến cảnh tuyết rơi hiếm có như thế này. Nhà tôi có con gái 4 tuổi, tôi sẽ đón cháu đi chơi tuyết", Emma Kratky, nhân viên phục vụ kiêm trợ lý nhà hàng, nói.

Một người vô gia cư co ro trước cửa một căn nhà ở phố French Quarter, thành phố New Orleans, bang Louisiana, ngày 21/1. Ảnh: AP

Lạnh giá đang bao phủ phần lớn nước Mỹ do xoáy cực. Xoáy cực Bắc Cực là dải gió mạnh phía trên Bắc Cực giữ luồng không khí lạnh không di chuyển khỏi vùng, tuy nhiên, xoáy cực này đang di chuyển về phía nam, tạo điều kiện cho không khí lạnh thấu xương di chuyển xuống phía dưới. NWS cảnh báo một số vùng ở phía nam Texas sẽ đón gió lạnh, nhiệt độ giảm xuống 10-15 độ C vào 22/1.

Hồng Hạnh (Theo AP/Axios)