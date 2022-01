Miền đông nước Mỹ ngập trong bão tuyết

Một người đàn ông đi trên đường ở Manhattan, New York trong lúc tuyết rơi mịt mù.

New York, New Jersey, Virginia, Maryland và Delaware ban bố tình trạng khẩn cấp đối với toàn bộ hoặc một phần bang. Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo hiểm họa từ trận bão tuyết chưa kết thúc và "bây giờ là giai đoạn nguy hiểm nhất của cơn bão".