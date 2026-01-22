Miền Bắc xuống 0 độ C

Đỉnh Mẫu Sơn cao 1.500 m xuống 0 độ, xuất hiện băng giá, Hà Nội hơn 10 độ C và vẫn chưa phải là rét nhất hôm nay do không khí lạnh đang tràn xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 6h hôm nay, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh núi giáp Trung Quốc, xuống 0 độ C, thấp nhất miền Bắc. Lớp băng mỏng đã xuất hiện ở đỉnh núi, bám trên tường rào, ngọn cây và đang có dấu hiệu dày thêm. Một số đỉnh núi ở Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống 4 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) 6 độ C.

Băng giá tại Mẫu Sơn sáng 22/1. Ảnh: Na Na

Ở đồng bằng, thấp nhất là Chí Linh (Hải Phòng), Phủ Lý (Ninh Bình), Hưng Yên 9 độ C. 5 trạm quan trắc ở Hà Nội gồm Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức và Hà Đông dao động 10,2-10,9 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cao hơn hai mét, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ C tùy địa hình.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay không khí lạnh tràn xuống Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ, kéo nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Rét nhất miền Bắc và Thanh Hóa là 11-14 độ, riêng vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao 5 độ; Nghệ An đến Huế phổ biến 14-17 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay thấp nhất 10-12 độ, sau đó tăng lên 13-16 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 6-12 độ C.

Người phụ nữ chở đào đi bán trong sương mù, giá rét đông 2024-2025 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió cấp 6- 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và giữa Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía tây của nam Biển Đông (gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ hôm nay đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào. Vùng núi cao các tỉnh phía Bắc đề phòng băng giá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến chăn nuôi, làm chậm hoặc gây thiệt hại sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc; mưa lớn cục bộ dễ gây ngập tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Gia Chính

>>Xem chi tiết nhiệt độ 7 ngày tới tại đây.