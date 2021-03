Miền Bắc vào đợt nắng nóng đầu tiên

Vùng thấp nóng sẽ làm thay đổi thời tiết miền Bắc, miền Trung trong những ngày đầu tháng 4.

Khoảng bốn ngày qua, miền Bắc trong thời tiết nồm ẩm, đêm và sáng mưa phùn, sương mù do không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông nam ẩm. Nhiệt độ Hà Nội lúc 15h ngày 28/3 ở mức 26 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) là 21 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, hiện tượng thời tiết trên sẽ chấm dứt trong hôm nay (28/3), nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh từ đầu tuần tới do một vùng thấp nóng phía tây đang phát triển và mở động về phía đông. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2021.

Người dân Nghệ An đổ ra sông tắm giải nhiệt trong đợt nắng nóng tháng 5/2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo, thứ hai (29/3) nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 22-29 độ C, đến thứ tư nhiệt độ cao nhất lên mức 33 độ C sau đó giảm dần, ngày cuối tuần nhiệt độ trong khoảng 23-27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ từ 14-27 độ C.

Miền Trung, vùng núi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ chịu tác động của vùng thấp nóng từ tuần tới với nền nhiệt cao nhất ừ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa nhiệt độ tuần tới trong khoảng 24-33 độ C, Đà Nẵng cao nhất ở mức 34, ban đêm giảm xuống còn 25.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới có mưa rào, giông về chiều và tối. Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 26-37 độ C, Tây Nguyên 22-33 độ C.