Miền Bắc và Trung tuần tới nắng nóng

Rãnh áp thấp suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển khiến miền Bắc nắng nóng từ ngày 11-12/6, miền Trung cao nhất lên 39 độ C.

Miền Bắc những ngày qua liên tục mưa do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Lượng mưa từ 19h ngày 8/6 đến 8h hôm nay nhiều nơi trên 130 mm, như: Bắc Sơn (Quảng Ninh) hơn 300 mm; Đại Phúc (Bắc Ninh), Xuân Mai (Hà Giang), Y Can (Yên Bái) hơn 140 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày mai 10/6 với lượng phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 150 mm. Sang thứ ba 11/6, rãnh áp thấp suy yếu, nâng trục lên phía bắc cũng là lúc vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông, trời nắng nóng.

Người dân Quảng Nam làm việc dưới nắng nóng. Ảnh: Đắc Thành

Trang Accweather dự báo Hà Nội ngày mai 26-31 độ C, những ngày sau nhích 1-2 độ, đến cuối tuần 28-37 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) trong tuần dao động 19-25 độ C.

Miền Trung hai ngày đầu tuần nắng nóng giảm dần, tập trung ở vùng Quảng Trị - Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C. Từ 12/6, miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất lên 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ ngày 10 đến 13/6 có mưa rào và giông. Từ 14/6, mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Nam Bộ 32-34 độ, Tây Nguyên 29-33 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 6 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%.

Gia Chính