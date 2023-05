Miền Bắc và Trung tuần tới nắng nóng

Từ thứ hai (15/5), nền nhiệt miền Bắc và Trung dự báo tăng trở lại, đến thứ ba bắt đầu nắng nóng, Hà Nội có thể lên 38 độ C.

Tuần qua, miền Bắc trời mát mẻ, mưa nhiều nơi, nhiệt độ Hà Nội dao động 23-29 độ C. Nguyên nhân là tác động kép của khối không khí lạnh cuối mùa và hội tụ gió trên độ cao 1.500-3.000 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ thứ hai vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển trở lại, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, đến giữa tuần sẽ nắng nóng, cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Công nhân thi công đường Lê Duẩn kéo dài, đoạn qua TP Hà Tĩnh giữa trưa nắng. Ảnh: Đức Hùng

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai 25-32 độ C, sau đó tăng dần, đến giữa tuần 27-38 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), tuần tới dao động 18-27 độ C.

Miền Trung nhiệt độ tuần tới tăng nhanh trở lại do vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng. Từ thứ ba, khu vực này nóng 36-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này không gay gắt bằng đợt 4-7/5.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh, mưa giông sẽ gia tăng, tập trung về chiều tối. Người dân cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó ngày 6/5, trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) ghi nhận mức nhiệt 44,1 độ C - cao nhất từ trước tới nay trên lãnh thổ Việt Nam. Một ngày sau, trạm Tương Dương (Nghệ An) xô đổ kỷ lục với mức nhiệt 44,2.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình tháng 5 trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ, riêng Tây Bắc cao hơn 1,5 độ C. El Nino khả năng xuất hiện vào tháng 7-8 khiến nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão ít hơn.

Gia Chính